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Pedro Sánchez ha analizado con varios ministros la evolución de la crisis en Ceuta.
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#YaTDigo Hacer amigos a partir de los 30 años es complicado.
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Se cumplen 30 años de la riada que arrasó el cámping de Las Nieves, cerca de Biescas, en el Pirineo Aragonés.
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El PSOE denunciará ante la Fiscalía la compra y venta del ático de Chamberí por la Comunidad de Madrid para su uso por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante unas obras en la sede del gobierno regional.
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España lanza un ultimátum a Italia para que elimine los controles a los viajeros españoles y advierte de que, si no lo hace, tomará medidas proporcionales.
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Venezuela da los primeros pasos para su transición y una celebración de elecciones futuras: el Chavismo y la oposición han tenido un primer encuentro para acordar unas bases sobre las que negociar.
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Decenas de menores hacen cola a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma de Ceuta para ser registrados.
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Siete personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en un tiroteo en una escuela secundaria al norte de Bangkok, en Tailandia.
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Marruecos está dispuesto a acoger a sus menores no acompañados si España elimina las trabas administrativas.
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Balas de goma, chorros de agua y gases lacrimógenos.
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Aislado en Galicia un turista franco-argentino positivo en hantavirus.
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Abelardo de la Espriella, que se convertirá en presidente de Colombia este viernes 7 de agosto, era ateo hasta que encontró a Dios hace cinco años.
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El rey Felipe VI ha mostrado su apoyo a Ceuta en una reunión con su presidente, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent en Palma.
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El cambio climático condiciona también la producción de vino. El calor acelera la maduración de la uva.
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El influencer mexicano César Gastélum ha sido asesinado a tiros en Culiacán mientras realizaba una retransmisión en directo para redes sociales.
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#YaTDigo La bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, una tragedia que hoy cumple 81 años, creó en Japón una fuerte cultura de rechazo a las armas nucleares.
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La Guardia Civil investiga la organización de otra entrada masiva en Ceuta.
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Exclusiva RNE: A día de hoy, el Santiago Bernabéu acogería la final del Mundial de 2030.
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En Melilla se ha empezado a colocar un nuevo vallado de dos metros de altura en el espigón que dibuja la frontera sur con Marruecos.
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Sumar pide que España no organice con Marruecos el Mundial de Fútbol de 2030 tras la crisis en Ceuta.
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