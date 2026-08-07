Italia rechaza el ultimátum de España y mantendrá la suspensión del acuerdo Schengen por la crisis en Ceuta
El Gobierno español amenaza con tomar "medidas proporcionales"
Mira al cielo vive la historia en directo en y en La
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El Gobierno español amenaza con tomar "medidas proporcionales"
"Está siendo complicado por el volumen de llegadas", dice la ministra de Juventud e Infancia desde la ciudad
Un programa de transformación vital y del hogar en el que un equipo de expertos ayuda a familias a enfrentarse al desorden que invade sus casas y les afecta directamente a la convivencia.
Luisa huye con el bebé mientras las parteras están a punto de alcanzarla. Además, Enriqueta recibe una noticia inesperada de parte de Hernando relacionada con sus hijos
Máximo pide tiempo para reconocer a Ángela y trata de comprar el silencio de Lorenzo. Manuel intenta arreglar las cosas con Julieta. Carlo confiesa su amor a María. Ciro y Lorenzo conspiran contra...
No te pierdas en RTVE Play los mejores momentos de la etapa reina del Tour de Francia Femenino 2026 con final en el Mont Ventoux
Serbia, 1996. Stefan, de 15 años, tiene que enfrentarse a su amada madre, portavoz y cómplice del gobierno corrupto contra el que se levantan sus amigos.
?Maestros de la Costura Celebrity? pone en juego el mandil dorado y una doble expulsión. Además, cosen con cannabis y conocerán a Max Alexander
Lisboa es la ciudad de la luz que se refleja sobre el Tajo, de los tranvías que trepan por calles imposibles, de los azulejos que cuentan historias y de las canciones que hablan de lo que se fue y de...
Rosa Roda y Ana Cristina García entrevistan a Anna Bosch con motivo de su reciente jubilación repasando su trayectoria, su manera de ver ahora la actualidad, y, en definitiva, descubriendo a la...
Todos hemos hecho alguna trastada de pequeños. Pero... ¿y si esa trastada se convierte en una anécdota de las que acaban en los libros de historia? Hoy la sección de Maya Pixelskaya habla de...
Depeche Mode nunca fue solo una banda de synth-pop. De Basildon y la inocencia electrónica de sus comienzos a la oscuridad elegante, la sensualidad y los grandes himnos que conquistaron estadios,...
Los glaciares colombianos y otros en América del Sur están desapareciendo con mucha rapidez. Hablamos con el glaciólogo Jorge Luis Ceballos, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios...
Guillem Caballero y Tuli Márquez presentan el doble disco es el protagonista del doble disco 'Durruti t'estimo', obra que recoge las canciones del musical homónimo estrenado el año pasado, y que a...
Concierto celebrado el 28 de junio de 2026 en el Flagey Studio 4 de Bruselas. Festival Musiq3. Competición para violonchelo Queen Elizabeth. Premio del Público. CASSADÓ: Requiebros. PROKOFIEV: Sonata...
Hoy recordamos a Francisco de Goya, uno de nuestros pintores más reconocidos nacional e internacionalmente y germen de la pintura contemporánea. Este 2026 se cumple precisamente el 280 aniversario de...
Nieves Ye nos trae hasta los fogones de Don Lay, uno de los más prestigiosos restaurantes asiáticos de la capital. En este caso, centrado en la cocina cantonesa, puede decirse que brinda uno de los...
Disertamos sobre el verano con Enrique Rey y su libro Melón con jamón. Cómo se originaron las vacaciones, el concepto del verano, cultura popular, anuncios y canciones.
Emilio Esteban presenta Entre El Greco y Cervantes, un proyecto musical dirigido por el productor de varios discos platino y oro y miembro de los Grammy y Latin Grammy, compuesto por Víctor Morales e...
Hoy hemos comenzado por todo lo alto con la Cabalgata de las valquirias de Richard Wagner, una de las páginas orquestales más célebres de El anillo del nibelungo. En El hit del verano de... viajamos...
Hablamos de un asunto cada vez más presente en la sociedad: la menopausia en el ámbito laboral. Nos acompaña la abogada Lidia de la Iglesia para analizar los retos que afrontan muchas mujeres en el...
Si no tienes 100 años, no has vivido, en España, un eclipse como el que vamos a experimentar dentro de poco. Ricardo Moure nos recuerda otros eclipses que hemos podido ver en los últimos años y nos...
En el tercer capítulo de Al otro barrio cruzamos la línea amarilla que separa la fascinación del morbo para preguntarnos por qué los crímenes ocupan un lugar tan privilegiado en nuestra conversación...
Françoise Hardy nunca necesitó levantar la voz para dejar huella. Del París yé-yé de los años 60 a la sofisticación íntima y melancólica de su madurez, recorremos la historia de una artista que...
LO DEJO TODO es uno de los temas de POPULAR, el último álbum de Yerai Cortés.
SINDING: Cinco canciones op. 69, nº1, Velkomen atter hit; nº3, Hugen leikar; nº4, So kom du då atter (5?10?) P. Vollestad (bar.) S. Hjelset (pn.). GRIEG: Concierto para piano en la menor op. 16, I....
Hoy programa especial porque se cumplen 30 años de uno de los hitos de nuestro deporte. 30 años de la única medalla de oro de la gimnasia rítmica española en unos Juegos Olímpicos. En Atlanta 1996...
Conocemos cómo funciona 'Medusapp', la aplicación desarrollada por la Universitat Politècnica de València y la Universidad de Alicante que permite consultar en tiempo real el estado de las playas y...
Hoy hablamos en Las tardes de RNE del riesgo que tienen nuestros animales domésticos con los rigores del verano a la hora de sufrir un posible golpe de calor. Nuestra veterinaria Sandra Ferrer nos da...
Muere el gran Pepe Habichuela y nosotros le hacemos nuestro pequeño homenaje de la mano de nuestro 'profe' Dani Llamas.
Hoy hemos comenzado reivindicando la figura de Ferdinand Ries con el tercer movimiento de su Primera Sinfonía, recordando que fue mucho más que el alumno, amigo y asistente de Beethoven. En El hit del...
La sección "Ad absurdum" está dedicada hoy a los íberos que poblaron la península antes de la llegada de Roma. Una aproximación a su cultura, sus costumbres y los tópicos que todavía rodean a este...
¿Nos hemos quedado atascados en una juventud permanente en la que no queremos hacernos adultos? ¿Es la adolescencia un invento de la sociedad moderna? ¿Qué es un rito de paso?
En este viaje sonoro por los laberintos de nuestro interior llegamos a una emoción que nos obliga a detenernos: la tristeza. Una danza melancólica que Yolanda Pintor comparte con Yasmina Álvarez...
Marvin Gaye fue mucho más que una gran voz del soul. Desde la elegancia de Motown y los dúos inolvidables hasta la conciencia de *What?s Going On*, la sensualidad y la emoción de sus últimos años,...
Llegamos a la mitad del verano con nueva música en gallego, una entrevista sobre memoria histórica en Santiago de Compostela y un disco de Siniestro Total (que seguro no es en el que estás pensando)....
DURUFLÉ: Notre Pere Op 14 (1?24??) M. Kozena (mezz.) C. Schmitt (org.) MARTÍNEZ DE OXINAGA: Fuga De Primer Modo (2?16??) C. Paterson (cl.). ELGAR: Concierto para violonchelo y orquesta en mi menor Op...
¿Por qué King the Land se convirtió en uno de los K-dramas más vistos de Netflix?En esta Píldora Cultural, repasamos las claves de la serie surcoreana protagonizada por Go Won, heredero de un imperio...
Los sismómetros repartidos por toda España registraron el momento exacto en que Ferran Torres marcó el 1-0 en la prórroga de la final del Mundial masculino de fútbol 2026. Las vibraciones del suelo,...
Hoy nos preguntamos qué ocultan las obras de arte, aquello que vendría en ejemplificar el lenguaje de lo secreto. Alicia Vallina se detiene en obras célebres como "La última cena" de Leonardo Da...
Magalí Sare, cantante catalana, nos presenta su nuevo álbum Descasada. VOL 1.
La música del siglo XX nos ha dejado grandes historias de viajes. Esta tiene que ver con dos brasileños en París en los setenta, a la búsqueda de los grandes secretos de la alquimia en la casa más...
Hoy hemos comenzado con el octeto para cuerda de Felix Mendelssohn. En El hit del verano de... viajamos hasta 1879 para descubrir Los toreadores de la Suite n.º 1 de Carmen. También escuchamos King of...
Los eclipses totales son acontecimientos de profundo impacto emocional, una esquiva carambola cósmica en la que la Luna bloquea completamente el Sol y permite apreciar las capas superiores de su...
Kiko y Juande protagonizan la nueva etapa de Los Caños, con toda la esencia que les hizo vender más de un millón de discos entre 2000 y 2005 y con la madurez que dan los años. Y vienen con todo:...
La adversidad no siempre nos hace más fuertes pero sí nos obliga, muchas veces, a descubrir cosas de nosotros mismos que no sabíamos que estaban ahí. En esta nueva entrega de 'La hora inesperada'...
Entrevistamos a Pablo Artamendi, que decidió donar un riñón a una persona desconocida, y a Almudena Escribá, médica de la Organización Nacional de Trasplantes. Con ellos conoceremos cómo funciona la...
Ya había una empresa llamada Nike en España cuando la americana quiso empezar a comercializar sus productos en España. Aquí ya habíamos tenido colonias o calcetines asociados a la diosa griega de la...
Radio Futura nunca fue solo una banda de la Movida? y quizá ahí reside su grandeza. Del pop irónico y la Nueva Ola madrileña a la mezcla de rock, poesía y músicas afrolatinas, recorremos la historia...
Acaba de desvelar la canción 'Twiggy'
Las montañas son como templos sagrados de la naturaleza, tal y como apuntaba el naturalista John Muir. Emprendemos un viaje imaginario por los jardines que crecen al abrigo de las montañas, fuente de...
Estamos viviendo unas semanas muy difíciles en nuestro país con incendios de sexta generación que avanzan tan rápido y con tanta fuerza que los medios de extinción se ven impotentes para luchar contra...
El arte románico que está en el origen de Europa es nuestro protagonista. Románico Digital es el portal de referencia en internet para el estudio del arte medieval en la Península Ibérica. Impulsado...
Esta tarde hablamos de un tema muy importante y muy necesario en el mundo de la hostelería: la inclusión de las personas con discapacidad. Mantenemos una conversación al respecto con Itzal Arbide, CEO...
El caso de Ceuta se puede abordar desde diferentes perspectivas. Nosotros decidimos hacerlo junto a quien más puede saber sobre ello: Patricia Fernández es abogada especializada en migraciones.
Pepe Rivero presenta Yoruba Suite, un disco que fusiona la forma clásica de la suite con el jazz y las raíces afrocubanas, explorando nuevas conexiones entre tradición e improvisación. Además,...
Hoy hemos comenzado con el inolvidable vals Sobre las olas de Juventino Rosas, una melodía que convirtió a su autor en un símbolo de la música mexicana pese a su corta vida. En El hit del verano...
U2 nunca fue una banda cómoda? y quizá ahí reside parte de su grandeza. Del Dublín marcado por el conflicto a los himnos globales, pasando por América, Berlín y la reinvención constante, recorremos la...
Esta semana, en "Un país de escándalo", Juan Sáez utiliza la biografía de Isabel Pantoja para analizar los odios y las rivalidades en el mundo del corazón. Grandes amistades se pueden torcer con una...
8 de agosto: Nixon anuncia su dimisión tras el Watergate.
¿Me quiere o no me quiere? Deshojamos pétalos con el nuevo álbum de Ariana Grande, ?Petals?.
Ha publicado hace escasas fechas su cuarto disco, "Será que lhe descobres a poesia", y Teresinha Landeiro se afianza como una de las voces y compositoras más importantes de la actualidad de la música...
Las pantallas no es que hayan llegado, es que nos han arrollado, pero si hay una población especialmente sensible, son los más pequeños, los bebes y la primera infancia. Las pantallas se están...
El Centro Cultural Coreano acaba de celebrar la 14ª edición de su concurso de K-pop. Conocemos a los ganadores, tanto en la categoría de canto, como en la de baile. ¡Jóvenes con mucha energía e...
Esta noche será especial ya que recordaremos el paso de dos cantantes llenas de talento por el Stand de RNE en la Feria del Libro del Retiro en Madrid. De una parte, Sara Zamora, quien apuesta por un...
La escritora Ana Merino, Premio Nadal 2020 por "El mapa de los afectos", nos habla de su nueva novela, "El camino que no elegimos". En la segunda parte del programa, Montse Soto, nos introduce en la...
Ni robots que hacen la cama ni camas colmena. La casa del futuro tendrá habitaciones flexibles y de usos mixtos en los que la temperatura o la iluminación se ajustarán automáticamente siguiendo los...
Junto a Miguel Pedrero, Jesús Callejo, Josep Guijarro y Lorenzo Fernández Bueno, pasamos revista a los misterios más inquietantes de la temporada, entre otros...OVNIS, la consciencia, la vida después...