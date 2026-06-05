Riquelme le ofrecerá el banquillo a Klopp si gana las elecciones del Real Madrid
- El candidato a la presidencia madridista anuncia que el técnico alemán es el elegido por Raúl González
- Riquelme ha asegurado que si sale elegido, Raúl se pondrá en contacto con Klopp el próximo lunes
El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme ha anunciado que el entrenador elegido por su candidatura es el alemán Jürgen Klopp, con el que Raúl González, su director deportivo, se pondrá en contacto el próximo lunes si gana las elecciones blancas que se celebarán el domingo.
"Si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid", apuntan en un comunicado en el que describen al alemán como "uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo".
Riquelme destacó la trayectoria del técnico alemán al frente del Liverpool y del Borussia Dortmund, y subrayó, además de los títulos que conquistó, entre ellos una Liga de Campeones, su capacidad para construir equipos con "identidad, liderazgo y una cultura ganadora".
El "desafío" del Real Madrid para convecer a Klopp
El candidato reconoció que Klopp manifestó públicamente en los últimos meses su intención de no regresar a los banquillos a corto plazo y que rechazó diversas propuestas, pero consideró que el desafío de dirigir al Real Madrid podría ser diferente. "Existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia", indica, como valores para convencer a Klopp.
"Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios", señaló. "Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo", culminó.