Riquelme le ofrecerá el banquillo a Klopp si gana las elecciones del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme ha anunciado que el entrenador elegido por su candidatura es el alemán Jürgen Klopp, con el que Raúl González, su director deportivo, se pondrá en contacto el próximo lunes si gana las elecciones blancas que se celebarán el domingo.

"Si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid", apuntan en un comunicado en el que describen al alemán como "uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo".

Riquelme destacó la trayectoria del técnico alemán al frente del Liverpool y del Borussia Dortmund, y subrayó, además de los títulos que conquistó, entre ellos una Liga de Campeones, su capacidad para construir equipos con "identidad, liderazgo y una cultura ganadora".