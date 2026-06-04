El Manchester City recuerda que Haaland no tiene cláusula de rescisión y estudia tomar medidas legales contra Riquelme
- Según ha podido saber RTVE, el club citizen desmiente que haya una cláusula de salida al club blanco en el contrato del delantero
- El candidato a presidente del Real Madrid lució una camiseta blanca con el nombre del delantero noruego al anunciar su acuerdo
El miércoles ha sido el día más intenso en la carrera electoral para la presidencia del Real Madrid por los anuncios en una y otra candidatura.
El anuncio más impactante fue el de Enrique Riquelme, que prometió fichar a Erling Haaland si es elegido presidente del Real Madrid. Ante la maniobra, este jueves el Manchester City ha desmentido a RTVE la supuesta existencia de una cláusula especial en el contrato del delantero noruego que le permitiría salir si el Real Madrid llama a su puerta. Esa supuesta cláusula no ha sido mencionada por la candidatura, pero sí se ha aludido a ella en algunos medios, fruto de la rumorología.
El club citizen, además, estudia tomar medidas legales al unir el nombre de su jugador con la camiseta —y la marca Adidas— del Real Madrid.
Riquelme pagará la cuota de todos los socios si no cumple
El consejero delegado de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, aseguró los fichajes de Haaland y de Rodri Hernández, ambos jugadores del Manchester City, comprometiéndose a pagarle a los socios sus cuotas la próxima temporada.
"Me comprometo con todos los socios a que las promesas que yo he hecho en esta campaña, de los dos jugadores, que si yo soy presidente del Real Madrid el próximo domingo, a partir del lunes si yo incumplo alguna de mis promesas yo he firmado una garantía notarial, personal, mía, donde si hay cualquier incumplimiento por mi lado, yo pago el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada", añadió el empresario alicantino respecto a sus promesas.
"En el caso de Rodri, tiene contrato y hay que respetar al City, nos sentaríamos a hablar con el City y con su agente. Y el siguiente es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid", resumió Riquelme.