El Manchester City recuerda que Haaland no tiene cláusula de rescisión y estudia tomar medidas legales contra Riquelme

El miércoles ha sido el día más intenso en la carrera electoral para la presidencia del Real Madrid por los anuncios en una y otra candidatura.

El anuncio más impactante fue el de Enrique Riquelme, que prometió fichar a Erling Haaland si es elegido presidente del Real Madrid. Ante la maniobra, este jueves el Manchester City ha desmentido a RTVE la supuesta existencia de una cláusula especial en el contrato del delantero noruego que le permitiría salir si el Real Madrid llama a su puerta. Esa supuesta cláusula no ha sido mencionada por la candidatura, pero sí se ha aludido a ella en algunos medios, fruto de la rumorología.

El club citizen, además, estudia tomar medidas legales al unir el nombre de su jugador con la camiseta —y la marca Adidas— del Real Madrid.