El incendio de Guadalajara quema 12.000 hectáreas mientras el de Zaragoza evoluciona favorablemente

El incendio de Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, continúa avanzando y ya ha afectado a 12.000 hectáreas. Esto supone 4.000 hectáreas más que el sábado. El incendio sigue sin ser controlado y en nivel 2 de operatividad, según han informado fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible a Efe y Europa Press.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ya trabaja en la elaboración de un plan de actuación en la zona para cuando el incendio sea extinguido, ante su magnitud y los daños que está causando.

Durante la madrugada del domingo, los bomberos han realizado misiones de ataque directo en la cabezera sur en Gascueña de Bornova y de defensa de las Navas de Jadraque y Butares. En las labores trabajan 32 medios y 204 personas, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

Un total de 16 localidades han sido desalojadas: Bustares, Veguillas, Villares de Jadraque, Monasterio, La Mierla, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete, Palancares, Umbralejo, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque, además de la zona del embalse de Beleña.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del fuego, que pudo comenzar durante unas labores agrícolas realizadas con una cosechadora.