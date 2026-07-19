El incendio de Guadalajara quema 12.000 hectáreas mientras el de Zaragoza evoluciona favorablemente
- El fuego obliga a desalojar 16 localidades en la Sierra Norte de Guadalajara
- La evolución en la comarca de las Cinco Villas es "favorable" tras "una noche positiva"
El incendio de Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, continúa avanzando y ya ha afectado a 12.000 hectáreas. Esto supone 4.000 hectáreas más que el sábado. El incendio sigue sin ser controlado y en nivel 2 de operatividad, según han informado fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible a Efe y Europa Press.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ya trabaja en la elaboración de un plan de actuación en la zona para cuando el incendio sea extinguido, ante su magnitud y los daños que está causando.
Durante la madrugada del domingo, los bomberos han realizado misiones de ataque directo en la cabezera sur en Gascueña de Bornova y de defensa de las Navas de Jadraque y Butares. En las labores trabajan 32 medios y 204 personas, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.
Un total de 16 localidades han sido desalojadas: Bustares, Veguillas, Villares de Jadraque, Monasterio, La Mierla, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete, Palancares, Umbralejo, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque, además de la zona del embalse de Beleña.
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del fuego, que pudo comenzar durante unas labores agrícolas realizadas con una cosechadora.
"Noche positiva" en el incendio de Zaragoza
En la provincia de Zaragoza, el fuego declarado en la comarca de las Cinco Villas ha arrasado más de 15.000 hectáreas.
La evolución es "favorable" y el incendio ya no avanza sin control tras una "noche positiva", según el sistema de información sobre extinción de incendios forestales InfoAR.
Unos 450 efectivos han trabajado durante la noche, centrados en el flanco izquierdo del fuego, y a lo largo de la mañana se incorporarán medios aéreos a las labores de extinción. Los trabajos se centrarán en intentar perimetrar el fuego.
En la provincia de Zaragoza han sido desalojadas Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo. En total, unas 1.000 personas han dormido fuera de sus casas. Este sábado se pusieron en situación de preaviso, por si fuera necesaria su evacuación o confinamiento, otros cuatro municipios: Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés y Castiliscar.
España acumula ya alrededor de 50.000 hectáreas quemadas y 18 grandes incendios forestales en lo que va de año, casi el triple de superficie que en el mismo periodo de 2025.