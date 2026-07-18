Final Mundial 2026: Hora y dónde ver gratis en TV la ceremonia de clausura y el show del descanso

España y Argentina se verán las caras en la Finalísima del Mundial 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, este domingo 19 de julio, a partir de las 21:00 horas. Pero antes, la FIFA ha diseñado una ceremonia de clausura a la medida del que ha sido hasta la fecha el Mundial más multitudinario de cuantos se han disputado, con un total de 48 selecciones participantes y 104 partidos disputados. El evento arranca a las 19:30 horas (hora peninsular) y podrá ser seguida en directo y de forma gratuita en La 1 de RTVE y en RTVE Play.

Según ha indicado el organismo, el evento tratará de “celebrar un viaje inolvidable, la unidad global y el impacto duradero del mayor evento de fútbol de la historia” , por lo que contará con la participación activa de los más de 82.000 espectadores que abarrotarán el estadio, que se unirán al elenco de artistas internacionales que estarán sobre el césped.

El espectáculos ha sido desarrollado en colaboración con el estudio Balich Wonder y estará encabezado por el cantante y compositor neoyorkino Post Malone que ofrecerá una actuación histórica, concebida, según ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego”.

Post Malone, en la ceremonia de clausura del Mundial 2026

Malone no será el único protagonista de este momento único, del que también tomarán parte la italiana Laura Pausini, la estadounidense Nicole Scherzinger y el británico Robbie Williams, que entonarán Desiré, el himno oficial de la FIFA, que fue compuesto por el propio Williams para el Mundial de Clubes disputado en 2025 y que cantaron él y Pausini en la final de esta competición. Además de fútbol y música, la industria del entretenimiento tendrá presencia en el evento de la mano del famoso youtuber IShowSpeed y, si durante todo el Mundial hemos visto las gradas repletas de estrellas de Hollywood, en la gran final no podía faltar una representación de esta constelación, con la aparición estelar de Tom Cruise. Por último, antes de que los jugadores de España y Argentina salten al campo para calentar, la ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, Jennifer Hudson, interpretará una versión especial del himno nacional de los EEUU.

Una actuación “made in América” para el descanso, con finalidad benéfica La FIFA ha querido que el descanso de esta Finalísima se convierta en un espectáculo, que se podrá seguir también en directo en La 1 y RTVE Play. En la plataforma digital se podrán disfrutar además de todas las actuaciones en diferido. Está previsto que, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto de partido, donde el descanso dura alrededor de 15 minutos, durante la gran final, los jugadores permanecerán en los vestuarios algo más de tiempo para que se monte y desmonte la estructura necesaria para este show histórico. Serán unos 11 minutos que han contado con dirección artística de Chris Martin, cantante de Coldplay, que también participará del show. presentación show final Mundial 2026 El evento tiene un trasfondo benéfico, ya que apoya al Fondo de Educación de FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para expandir el acceso a una educación de calidad y a oportunidades en el fútbol para niños de todo el mundo. Esta organización benéfica ha estado muy presente en todo el Mundial ya que se ha donado a ella un dólar por cada una de las entradas vendidas en estas semanas de torneo para asistir a los distintos encuentros, además de las aportaciones realizadas por federaciones como la portuguesa y entidades varias. “Queríamos organizar el primer espectáculo del descanso de la historia centrado en dejar un legado duradero para los niños de todos el mundo”, ha declarado Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen. Con este fin, se ha diseñado un evento que, tal y como ha desvelado Chris Martin, tendrá “la unidad como eje central. Todo el mundo está invitado”. El plato fuerte será la aparición de la colombiana Shakira, que ya estuvo en México durante la inauguración del Mundial y que volverá para interpretar el himno oficial de esta edición, Dai Dai, junto con Burna Boy. Shakira ya estuvo en la final de Sudáfrica interpretando Waka Waka y la selección española salió de aquel encuentro con su primera estrella. "Llevo toda la vida haciendo dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En la Copa Mundial de la FIFA, conjugaré ambas. Espero que, en el mayor escenario del planeta, la importancia de invertir en la educación infantil acapare todos los focos", ha comentado Shakira. La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Ciudad de México (México).Sahenka Gutierrez/ EFE Madonna, la otra gran reina del pop, será también protagonista de este evento único, junto con una de las bandas más influyentes del panorama musical: los surcoreanos BTS. El fenómeno K-Pop llega así al Mundial en un intento del organismo internacional de aunar culturas y atraer a públicos de todo el mundo. "La música es el idioma universal de la esperanza y la concordia. Es un honor para nosotros rendir homenaje a esa fuerza en la Copa Mundial, donde conectaremos con millones de telespectadores de todo el mundo para apoyar la educación infantil", han indicado los miembros de BTS. En cuanto al canadiense Justin Bieber, hará patria y recordará que este Mundial, el más grande de la historia hasta el momento, no se ha disputado solo en EEUU, sino que Canadá y México han contado también con una participación muy activa. El descanso contará con dos momentos más muy especiales. El primero llegará con la aparición sobre el terreno de juego del grupo británico Coldplay, con Chris Martin al frente, que actuará junto al PS22 Chorus, un coro infantil neoyorquino muy conocido por sus colaboraciones con artistas internacionales. Por último, formará parte también del espectáculo el director de la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar, Gustavo Dudamel. La guinda a este show único la podrán algunos de los personajes míticos de series infantiles como Barrio Sésamo (Sesame Street) y Los Teleñecos (The Muppets), que han hecho que, durante años, niños de todo el mundo hayan aprendido de manera divertida. Con ellos, la FIFA pretende reforzar el mensaje solidario con la educación de los más pequeños de la actuación y acercar el evento al público infantil. Show FIFA descanso