España - Argentina, la final mundial entre los campeones del juego y de la resistencia

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En el inédito Mundial de los 48 equipos, los dos que han llegado a la final son los que muchos pronósticos anunciaban antes de que el balón empezase a rodar en el estadio Azteca de Ciudad de México. Cuarenta días después, en el estadio de New Jersey, España y Argentina juegan la final del Mundial.

España afronta "el partido más importante de nuestras vidas", como dijo el capitán, Rodrigo, refiriéndose a sus compañeros de selección, pero también a todo el país que les apoya. Una auténtica finalísima, más allá de la que Argentina rehusó jugar el pasado mes de marzo y que hubo que cancelar por la guerra en Irán.

Nunca se ha dado una final mundialista entre los vigentes campeones de Europa y América del Sur, los continentes que se han repartido todas las Copas del Mundo. Dos equipos que llegan con sus principales virtudes henchidas al máximo. España, de menos a más en el torneo, como en 2010: tropiezo en el primer partido y un progresivo recobrarse hasta llegar a su versión más fina en las semifinales ante un equipo de máximo nivel, a punto para el acto definitivo. Argentina, una campeona desacomplejada que convierte cada fase del partido en una guerrilla, perfecta en el arte de la emboscada y la remontada, a la que no se puede dar por acabada, al igual que a su capitán y estandarte, Leo Messi, 39 años y tan trascendente en el juego como siempre.

España disputará la segunda final de un Mundial de su historia y la séptima entre Copa del Mundo y Eurocopa. Dicho así, parece mucho, pero llegar a finales no es una costumbre en la historia de la selección. Eso sí, el balance invita al optimismo: cinco títulos en sus seis finales anteriores, con la única excepción de la Eurocopa de 1984. La racha actual es favorable, enlazando las tres finales de los últimos torneos de selecciones que ha jugado: Eurocopa 2024, Nations League de 2025 y Mundial 2026.

La selección de Luis de la Fuente llega también en una racha inédita. Acumula 37 partidos invicta, igualando el récord histórico de una selección europea, establecido por Italia entre 2018 y 2021. A ello suma ocho victorias consecutivas en eliminatorias de grandes torneos, la mejor secuencia lograda nunca por un combinado europeo.

Su Mundial también está siendo excepcional desde el punto de vista defensivo. España es la primera selección que deja su portería a cero en seis partidos de una misma edición y está en la final sin haber ido por detrás en el marcador ni un solo minuto. Si derrota a la Albiceleste manteniendo esa condición, se unirá a Italia (1938 y 1982), Uruguay (1950) y Alemania (1990) como las únicas campeonas que levantaron el trofeo sin verse nunca en desventaja.

Pero Argentina llega con una hoja de servicios parecida. La vigente campeona ha ganado todos los partidos en este Mundial y, desde las semifinales de la Copa América de 2019, ha ganado sus 15 eliminatorias en grandes competiciones: dos Copas América, el Mundial de 2022, la Finalissima de ese año ante Italia y este Mundial. Así que está a un solo paso de lograr algo nunca visto en los últimos 60 años: ganar dos mundiales consecutivos, algo que solo lograron Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

Para ellos, será la séptima final de un Mundial en su historia; de las seis anteriores, tres les valieron sendas estrellas en su camiseta. Seis de esas siete finales han sido frente a rivales europeos, y tres de ellas ante Alemania. Y, en coherencia con el ADN de este equipo, todas fueron sumamente disputadas, dramáticas y tensas. Argentina nunca ha ganado una final de la Copa del Mundo con comodidad o de forma holgada, y las que perdió fue por diferencias mínimas y a última hora.

En la semifinal ante Francia, España sometió al ataque más temido del torneo hasta reducirlo a una de sus peores actuaciones. La Roja ganó el 54% de los duelos, mientras que Francia se quedó en un 46%, su porcentaje más bajo en un Mundial desde que hay registros. Todos los balones disputados en el área que defendía Unai Simón los ganaron los jugadores españoles. Argentina sumó un porcentaje de éxito similar en sus duelos en la semifinal ante Inglaterra, con una presión constante en el tercio medio del campo.

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España no necesitó monopolizar la posesión para controlar el partido. Su 50,9% de posesión fue el más bajo en un encuentro mundialista desde 2002. A cambio, firmó una exhibición defensiva, reduciendo al mínimo los espacios y secando a Francia.

La final pondrá a prueba precisamente esa fortaleza. Argentina ha sobrevivido a cuatro eliminatorias consecutivas remontando o resolviendo partidos en los minutos finales. Nueve de sus 11 goles en los partidos de eliminación directa han sido después del minuto 75 de juego. La selección que mejor resiste se enfrentará a la que menos concede.

Ambas selecciones llegan a estas alturas con una idea bastante clara del once inicial que suelen desplegar. No obstante, ambos han gestionado sus dilemas durante el torneo. Para Luis de la Fuente, la gran duda ha sido elegir entre Pedri y Fabián, y los números lo explican. Apenas difieren en la precisión de pase durante el Mundial: el canario completa el 88% de sus envíos y el andaluz eleva la cifra hasta el 90%. Tampoco hay grandes diferencias en el último tercio del campo, 84% de acierto de Fabián, 82% de Pedri.

La diferencia está en otro lugar. Fabián ha ofrecido más recorrido, mayor capacidad para recuperar balones y presencia en las dos áreas, mientras que Pedri no ha terminado de encontrar continuidad ni como interior junto a Rodri ni como mediapunta. Con Dani Olmo consolidado entre líneas, la decisión del seleccionador pasa por elegir entre el equilibrio que aporta Fabián o el talento asociativo de Pedri.

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De entre las muchas opciones sobre las que puede pivotar el juego de España, el papel que pueda jugar Dani Olmo será fundamental ante la asfixiante presión argentina y su capacidad probada para el juego callejero. El mediapunta azulgrana suma ocho pases de gol en Eurocopas y Mundiales con España, igualando el récord de Cesc Fàbregas desde 1980. Una cifra que confirma que, aunque el foco apunte una vez más a Lamine Yamal, señalado en el mismo FC Barcelona como un émulo y sucesor de Messi, buena parte del juego ofensivo de la Roja pasará por las botas del jugador de Terrassa.

La final también enfrenta a dos de los entrenadores con dos de los ciclos más exitosos del fútbol de selecciones en este siglo, y un nuevo capítulo del clásico 'el alumno contra el maestro', ya que Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni en un curso de entrenadores en Las Rozas en 2017, con el que el argentino se habilitó para entrenar a clubes de máxima categoría y selecciones.

Luis de la Fuente (Haro, La Rioja, 65 años) ha dirigido 49 partidos al frente de España con un balance de 37 victorias, una efectividad del 76%. Desde que asumió el cargo a finales de 2022, ha conquistado la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, fue subcampeón de la Nations League 2025 y ahora disputará su tercera final consecutiva con la absoluta.

En el otro banquillo, Lionel Scaloni (Pujato, Santa Fe, 48 años) ha convertido a Argentina en la gran referencia del fútbol de selecciones. La semifinal ante Inglaterra fue su partido número 103 al frente de la Albiceleste, con un 74% de victorias y un 59% de porterías a cero. Campeón de la Copa América en 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y del Mundial de Qatar, el técnico argentino también batió en este torneo el récord de Carlos Bilardo como el seleccionador de Argentina con más partidos en una Copa del Mundo (15).

A los 39 años, Lionel Messi jugará su 34º partido en una Copa del Mundo, ampliando un récord que ya le pertenecía y muy por delante del siguiente, un tal Cristiano Ronaldo (27). Pero el dato que mejor explica su influencia no son los encuentros disputados, sino las asistencias: suma 12 en los Mundiales, más que ningún otro futbolista en la historia. El siguiente en la lista es Diego Armando Maradona, con ocho.

En este torneo ya ha vuelto a marcar diferencias. Dio la asistencia que inició la remontada ante Egipto en octavos, otra desde el córner en los cuartos frente a Suiza y dos más en la semifinal contra Inglaterra. Cuatro pases de gol en tres eliminatorias para colocar a Argentina a un paso del bicampeonato.

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Messi también persigue otro récord colectivo. Tras conquistar el Mundial de 2022, puede convertirse en el primer capitán que levanta dos Copas del Mundo consecutivas. A estas alturas de su carrera, cada partido añade una línea a un currículo que incluye un palmarés de 47 títulos oficiales —el más amplio del fútbol profesional—, ocho Balones de Oro, 919 goles, 125 con la selección…

No vamos a hablar aquí de la picaresca, las interrupciones, el bilardismo y otras formas de antifútbol, aunque en realidad un poco sí. En este Mundial de las pausas de hidratación (y publicidad), en la final se va a incrustar un espectáculo en el descanso, un mini-mega evento musical con fines benéficos, subraya la FIFA, que también insiste en que el tiempo de descanso no se va a prolongar a más de 17 minutos.

Una pausa inédita en el entreacto de una final y un peaje del Mundial norteamericano con consecuencias en el transcurso del juego que no benefician a la parte deportiva del espectáculo ni al juego de España, aunque la selección se adapta a estas circunstancias, como explica desde Nueva York Adrián Herrero, enviado especial de RTVE.es.

Por recomendación médica deberían evitarlos todos los implicados, pero si la final llega a los penaltis… pocas estadísticas dibujan un contraste tan claro. Argentina es la selección con más tandas de penaltis ganadas en la historia de los Mundiales: seis de siete. La única derrota la sufrió en Alemania 2006, precisamente ante la anfitriona.

España, en cambio, presenta el peor porcentaje de éxito entre las selecciones con al menos tres tandas disputadas: ha perdido cuatro de las cinco que ha afrontado y solo superó una, la de Irlanda en los octavos del Mundial de 2002. De 22 penaltis lanzados, solo ha convertido 13. En cambio, Argentina ha lanzado 31 veces en tandas de penalti y ha hecho 25 goles.

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Y otra razón por la que no conviene llegar a penaltis. Tras eliminar a Inglaterra en semifinales, se hizo viral una escena insólita: miembros del cuerpo técnico argentino encontraron olvidada la botella del portero Jordan Pickford, en la que el inglés llevaba anotados los estilos de lanzamiento de los jugadores argentinos desde los 11 metros. No tuvo ocasión de utilizarla, pero ahora Argentina sabe que el mundo sabe cómo tira los penaltis… Y eso, paradójicamente, no parece una ventaja.