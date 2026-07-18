El Mundial, la "guinda" del pastel de Luis de la Fuente como líder de una generación

Hay historias que suceden en el mundo del deporte que parecen sacadas de una película o de un libro. Hay caminos que cogen unos derroteros totalmente inesperados a los previstos, desembocando en un desenlace más propio de la fantasía que de la realidad.

El periplo de Luis de la Fuente como entrenador en la Real Federación Española podría encuadrarse en esa leyenda. El técnico está a un paso de poner el broche de oro a un trayectoria ascendente y para muchos inesperada, que le ha llevado a recorrer las categorías inferiores de la selección española hasta poder convertirse en campeón del mundo.

Puede conseguirlo con los futbolistas a los que vio crecer y en cuya formación futbolística participó de primera mano. Y es que más de la mitad de la plantilla de la selección en este Mundial ya había sido dirigida por el riojano en algún equipo de las categorías inferiores de la Roja.

Rodri, Unai Simón y Merino, sus pupilos más 'fieles' Luis de la Fuente inició su carrera en la RFEF en 2013 tras una de las etapas más complicadas de su vida. El riojano llevaba dieciocho meses en paro tras ser destituido por el Deportivo Alavés. En aquel momento, asumió las riendas de la selección sub-19 sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. La sub-19 conquistó con De la Fuente al mando el Europeo de 2015. En aquel equipo estaban Unai Simón, Mikel Merino y Rodrigo Hernández, tres futbolistas que tampoco sabían que once años después iban a disputar la final de un Mundial con el mismo entrenador. Ellos son sus pupilos más 'fieles', los que estuvieron en sus inicios y los que han llegado con él hasta el partido más importante del mundo. Casualmente, los cuatro ganaron aquel trofeo un 19 de julio. El buen hacer del preparador con el combinado sub-19 le catapultó en 2018 a la selección sub-21, equipo en el que se gestó la esencia del grupo actual. A Unai, Rodri y Merino se unieron Dani Olmo, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal para conquistar el Europeo sub-21 en 2019. En aquel torneo no estuvo Pedro Porro, pese a haber sido convocado meses antes por el riojano ni tampoco Ferran Torres, que gozó de su primera convocatoria en la sub-21 justo después de ese torneo. 01.26 min Europeo sub'21: España se venga de Alemania y levante su quinto Europeo El elenco de jóvenes promesas creció de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, disputados en 2021, que también disfrutaron Pedri, Eric García, Martín Zubimendi y Marc Cucurella. En aquel campeonato, disputado hace ya cinco años, el de Haro tuvo a su disposición a nueve de los 26 jugadores de la convocatoria actual y con ellos se colgó la plata olímpica. Nico Williams, Joan Garcia, Yeremy Pino y Álex Baena también coincidieron con Luis de la Fuente en algún momento de su trayectoria como preparador de la selección sub-21. En el caso de Gavi, su ascenso fue tan meteórico que saltó de la sub-18 a la absoluta sin llegar a ser dirigido por el riojano.