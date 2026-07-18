Lionel Scaloni: "¿Lo que me preocupa de España? Que el autobús salga del hotel. Es una gran selección"

Lionel Scaloni y el 'Dibu Martinez' fueron los protagonistas en la rueda de prensa previa a la final del Mundial 2026. El seleccionador argentino insistió en que su equipo debe afrontar el encuentro como "un partido de fútbol" y no dejarse llevar por la magnitud del escenario.

El técnico explicó que la preparación del partido ha seguido la misma línea que durante todo el torneo, centrándose en encontrar la mejor manera de competir ante un gran rival.

"Con muchas ganas de que nos vaya bien. Necesitamos obtener nuestra mejor versión para poder ganar. No nos ponemos en la cabeza que es una final del Mundial porque si no te puedes desviar. Ya veremos qué pasa".

Sobre el análisis del rival, el seleccionador reveló que el cuerpo técnico lleva meses estudiando a la selección de Luis de la Fuente. "A España la analizamos desde diciembre como posible rival. Sabemos cómo juegan. Intentaremos hacer nuestro fútbol y hacerles daño en las zonas que pueden sufrir".

¿El último de Messi? Preguntado por las palabras de Leo Messi hacia él, Scaloni reconoció que nunca dejará de sorprenderlo y que no sabe qué pasará con su futuro, preguntado por si mañana es el último partido de Messi con Argentina. "No tengo ni idea, porque no deja de sorprender. Es una pregunta para él. Historia pura es Messi. Es una leyenda y me llena de orgullo que el mejor futbolista que ha visto el mundo piense eso. Llegar a una final con 39 años es algo increíble". Por último, Scaloni respondió con humor cuando fue preguntado por lo que más le preocupa de España antes de la final. "¿Lo que me preocupa de España? Que el autobús salga del hotel. Es una gran selección".

El 'Dibu' y su lesión en la mano Emiliano 'Dibu' Martínez afronta la final del Mundial con la tranquilidad de quien vuelve a ser uno de los grandes referentes de la selección argentina. El guardameta aseguró que solo piensa en conquistar un nuevo título, habló de sus problemas físicos y no dudó en elogiar a España. El 'Dibu' desveló que ha disputado buena parte del torneo con molestias en una mano, una lesión que pudo haber requerido una operación, aunque decidió aplazarla para seguir ayudando a la selección. "Todavía me duele la mano todos los días. Todos los especialistas me decían que debía operarme, pero lo evité. A partir de octavos ya pude entrenar con normalidad y me siento muchísimo mejor", aseguró en rueda de prensa.