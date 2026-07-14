Luis de la Fuente: "Sería la guinda del pastel ganar un Campeonato del Mundo"

Luis de la Fuente ha comparecido en rueda de prensa en el Estadio Dallas en la previa de la semifinal del Mundial entre Francia y España. El seleccionador español se ha mostrado optimista y confiado, aunque es consciente de la enorme igualdad del encuentro y de los peligros de 'Les Bleus'.

El técnico no se ha mojado sobre si España es favorita o no después de que Didier Deschamps haya colgado ese cartel sobre la Roja. "La verdad es que desde el principio he dicho que lo de favorito o no favorito no significa nada, no es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones, igual que en la otra semifinal. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros con nuestro país, con nuestra gente", ha declarado.

El riojano ha declarado sentirse "un privilegiado" por encontrarse en esta situación y ha asegurado que sería "la guinda del pastel" ganar un Mundial.

Francia y los antecedentes previos Luis de la Fuente ha asegurado que tienen "muy estudiado a Francia" y que se conocen "muy bien y de unos cuantos años". "Tienen futbolistas de una dimensión excepcional, pero nosotros también. El tema del juego es intentar imponer las características y el estilo e intentar minimizar y controlar las fortalezas del rival. Vamos a estar muy pendientes de estos jugadores. Intentaremos imponer nuestro estilo", ha añadido. Cuestionado sobre si el partido puede parecerse a la pasada semifinal de la Nations League, el riojano ha opinado que "son partidos diferentes por muchos motivos". "Es una semifinal de un Mundial. Hay que ver quién es capaz de imponer su estilo. Son dos estilos antagónicos totalmente. Tendremos mucho cuidado con los contraataques y transiciones de Francia, que son muy peligrosos", ha asegurado. "Creo que es mucho mejor selección. Los jugadores han ido creciendo, igual que nosotros. Los futbolistas han mejorado sus características. Ambos somos mejor equipo y son mejores individualmente todos los jugadores", ha añadido. En ese sentido, Luis de la Fuente ha apuntado que deben ser ellos mismos. "Estamos en un escenario único, sabe Dios si puede ser irrepetible. Es obligatorio pensar que tenemos ganas de llegar a la final, sino no venimos", ha señalado.