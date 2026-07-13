Messi y la capa definitiva de la rivalidad del Inglaterra - Argentina

Son tantos los alicientes de una semifinal de un Mundial entre Argentina e Inglaterra que cuesta elegir donde poner el foco de un partido que es capaz de concentrar una rivalidad histórica gigantesca con tan solo cinco encuentros oficiales disputados entre ambos y, atención, ninguno de ellos con Leo Messi sobre la cancha.

"Siempre deseé jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra Inglaterra, será la primera vez asi que va a ser un partido especial, una semifinal de la Copa del Mundo", declaró el '10' argentino tras los cuartos de final contra Suiza, otorgándole al partido una capa más de leyenda, si cabe.

El rosarino debutará en este clásico del fútbol mundial a sus 39 años, casi 21 años después de su debut con la albiceleste, en aquel Argentina-Hungría amistoso en el que fue expulsado 45 segundos después de su entrada al campo. Precisamente aquella insólita roja le privó de disputar el último Argentina-Inglaterra jugado hasta la fecha. Fue en 2005, Inglaterra se impuso 3-2 en Ginebra en un choque amistoso gracias a un doblete de Michael Owen y Messi lo vio desde la grada, sancionado.

Leo tenía 18 años en aquel verano en el que fenómeno del reggaetón explotó en España con la 'Gasolina' de Daddy Yankee, José Luis Rodríguez Zapatero presidía el país y la saga de Torrente estaba a punto de estrenar su tercera película. Ha pasado un mundo desde entonces y nunca había transcurrido tanto tiempo entre dos Argentina-Inglaterra a los que, si le sumamos los 9 partidos amistosos disputados, se ha celebrado en 14 ocasiones desde 1951 con un balance de 6 victorias para los 'pross', 2 para la 'albiceleste' y 6 empates.