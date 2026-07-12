Valeria Ros y Boris Izaguirre, padrinos del estreno del Grand Prix del Verano 2026: ¿Qué pueblos se enfrentan?

El verano empieza oficialmente este lunes con el regreso del concurso estival por excelencia. El Grand Prix del Verano 2026 regresa a La 1 con el primer duelo de la temporada entre Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia), nuevas pruebas, el regreso de grandes clásicos y el mismo espíritu de compañerismo, juego limpio y diversión que ha convertido al programa en una de las citas imprescindibles del verano.

Polinyà y Cantalejo abren la competición Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) son los encargados de inaugurar la nueva temporada del Grand Prix del Verano. Ambos pueblos afrontan con ilusión el primer duelo del verano y buscarán hacerse con la primera victoria de la edición en una competición donde el trabajo en equipo, el compañerismo y la diversión marcan el ritmo. Junto a cada equipo, sus padrinos: Valeria Ros acompaña a Polinyà desde la grada azul, mientras que Boris Izaguirre defiende los colores de Cantalejo desde la amarilla. Ambos prometen entregarse a la competición con entusiasmo y mucha implicación en cada una de las pruebas. GRAND PRIX Así son los doce pueblos que participan en el Grand Prix 2026: conoce sus curiosidades y elige favorito Patricia Alcubilla

Nuevos juegos y el regreso de grandes clásicos La temporada arranca con importantes novedades. Entre ellas destaca Pasión de capitanes, la prueba que abre cada programa y en la que los capitanes de ambos equipos, con la ayuda de sus padrinos, compiten por la carta dorada, un comodín que permite doblar la puntuación en la prueba que elijan más adelante. Otra de las incorporaciones es Hormigas para siempre, una prueba por parejas y contrarreloj en la que los concursantes deben superar distintos obstáculos para hacerse con la victoria. Junto a estas novedades regresa uno de los clásicos más esperados por los espectadores: La cucaña, recuperada por petición popular. Tampoco faltarán pruebas emblemáticas como Troncos locos, Baloncesto en pañales, Súper bolos o el temido Diccionario, en una combinación de novedades y juegos históricos que forman parte de la identidad del concurso.

Gorka Rodríguez, el nuevo fichaje del equipo Al frente del programa vuelve Ramón García, acompañado una temporada más por Lalachus. También regresan Wilbur y la vaquilla, dos de los grandes símbolos del Grand Prix. Como principal novedad de esta edición, el periodista Gorka Rodríguez se incorpora al equipo y, desde su cabina, acompaña el desarrollo de las pruebas para acercar al espectador todo lo que ocurre durante la competición.