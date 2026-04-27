Gorka Rodríguez se une a 'El Grand Prix del Verano'
Gorka Rodríguez se une como copresentador de ‘El Grand Prix del Verano’ en la nueva temporada. El programa regresa con Ramón García como presentador y Lalachus repite por segundo año como copresentadora. La nueva edición de este mítico concurso comienza esta semana sus grabaciones y llegará este verano más grande, más participativo y más emocionante que nunca.
El periodista cuenta con dos décadas de experiencia en televisión y radio. En su trayectoria como presentador de formatos de entretenimiento destaca ‘El cazador STARS’, la versión del concurso de La 1 con concursantes famosos. Actualmente está al frente de ‘El Despertador de RNE’, el programa que cada madrugada llena de energía las ondas de Radio Nacional para levantar al país con humor, actualidad y la participación directa de los oyentes.
Su llegada al concurso de La 1, donde ya participó como padrino de L’Alborç (Tarragona) en la edición del pasado verano, supone un impulso para el formato, que sigue reinventándose sin perder la esencia que lo ha convertido en un clásico. El equipo del programa está ya preparando pruebas novedosas y sorprendentes que se sumarán a las más tradicionales, como ‘Los troncos locos’ o ‘Los pingüinos matemáticos’.
Las 12 localidades participantes
Los 12 pueblos escogidos para participar en la nueva edición son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco). Este año se ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.
Una tradición veraniega
El regreso de ‘El Grand Prix del Verano’ es la recuperación de toda una tradición veraniega, un punto de encuentro entre pueblos y una celebración del ingenio, la cercanía y el buen humor. Por cuarto año consecutivo, Ramón García se pondrá al frente de este clásico del verano.
Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), ‘El Grand Prix del Verano’ regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión. El pasado verano fue de nuevo líder destacado de su franja, con casi 3 millones de espectadores únicos por noche y una media del 12,4% de cuota, a 2.3 puntos sobre la segunda opción. Fue líder de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9 %; en 25 a 44 años, con un 23,2 %, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3 %.