Gorka Rodríguez se une a 'El Grand Prix del Verano'

Gorka Rodríguez se une como copresentador de ‘El Grand Prix del Verano’ en la nueva temporada. El programa regresa con Ramón García como presentador y Lalachus repite por segundo año como copresentadora. La nueva edición de este mítico concurso comienza esta semana sus grabaciones y llegará este verano más grande, más participativo y más emocionante que nunca.

El periodista cuenta con dos décadas de experiencia en televisión y radio. En su trayectoria como presentador de formatos de entretenimiento destaca ‘El cazador STARS’, la versión del concurso de La 1 con concursantes famosos. Actualmente está al frente de ‘El Despertador de RNE’, el programa que cada madrugada llena de energía las ondas de Radio Nacional para levantar al país con humor, actualidad y la participación directa de los oyentes.

Su llegada al concurso de La 1, donde ya participó como padrino de L’Alborç (Tarragona) en la edición del pasado verano, supone un impulso para el formato, que sigue reinventándose sin perder la esencia que lo ha convertido en un clásico. El equipo del programa está ya preparando pruebas novedosas y sorprendentes que se sumarán a las más tradicionales, como ‘Los troncos locos’ o ‘Los pingüinos matemáticos’.

Las 12 localidades participantes Los 12 pueblos escogidos para participar en la nueva edición son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco). Este año se ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.