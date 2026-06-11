El legendario estadio Azteca alza el telón del Mundial 2026

Es difícil sintetizar la relevancia del Estadio Azteca en la historia del fútbol. Su esencia está impregnada de recuerdos, imágenes, historia y hasta canciones que tratan de mostrar momentos inolvidables en la vida de un recinto que este jueves vuelve al primer plano mundial: "La pelota vuelve a casa".

El eslógan elegido por la organización de la sede de Ciudad de México en el Mundial 2026 dice mucho en solo cinco palabras. El resto es cuestión de tiempo. El que falta, muy poco, para que la pelota vuelva a rodar por su casa en el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, convirtiendo al estadio en el único del mundo en acoger tres mundiales. Será esta noche, a las 21:00h. (La 1 y RTVE Play), cuando todo el planeta fútbol enfoque su mirada, una vez más, hacia el 'Coloso de Santa Úrsula', que no ha perdido su carácter tras ser remodelado para la ocasión.

Los sentimientos afloran al dar un paseo por sus entañas, donde sus paredes recuerdan cual 'hall of fame' las fotografías de sus días grandes, que no son pocos. Resulta difícil elegir escoger uno: ¿el partido del siglo entre Italia y Alemania en el 70? ¿Pelé levantando la Jules Rimet en México '70? o ¿Maradona tocando el cielo en México '86? Sin contar con las 100.000 personas que lo abarrotaron en la final del primer Mundial femenino de la historia en 1971 o los innumerables conciertos de grandes estrellas musicales. ¿Puede haber un lugar más épico?