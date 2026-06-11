Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 11 de junio

El Mundial 2026 arranca con la ceremonia de apertura, la primera de las tres previstas por la organización y que se celebrarán en cada uno de los tres países organizadores. El pistoletazo de salida lo dará México, con un show que dará inicio el jueves 11 de junio a las 19:30 horas (hora peninsular). El estadio Azteca de Ciudad de México ha organizado una fiesta en la que participarán un nutrido elenco de cantantes de fama mundial, con un especial protagonismo para los artistas locales. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J. Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla han confirmado su presencia. El momento estrella de la ceremonia llegará con la actuación de Shakira y Burna Boy con la canción oficial del Mundial Dai dai.

A partir de las 21:00 horas (hora peninsular), el fútbol recogerá el testigo con el encuentro México – Sudáfrica, partido que rememora el partido inaugural del Mundial 2010, celebrado en el país africano y en el que España se alzó con el título.

RTVE Play arrancará su programación especial, con dos nuevos programas de análisis deportivo y humor. La plataforma digital realizará en el Mundial 2026 la mayor cobertura digital de su historia con programas como Fútbol de Calle y CTA, que incluye análisis pospartido de los encuentros que emita RTVE.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 11 de junio Grupo A México – Sudáfrica. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio Azteca. Ciudad de México

21:00 horas (hora peninsular). Estadio Azteca. Ciudad de México Corea del Sur – República Checa. 04:00 horas del 12 de junio (hora peninsular). Estadio Guadalajara. Zapopan (México).