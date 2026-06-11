El Mundial dejará 30.500 millones de dólares en los países anfitriones, pero no es la gallina de los huevos de oro

El Mundial de Fútbol que comienza este jueves tendrá un impacto económico de 30.500 millones de dólares (26.400 millones de euros) entre Estados Unidos, Canadá y México, los tres países organizadores de la cita. Si ampliamos su incidencia en el resto del planeta, el PIB mundial se incrementará en más de 40.000 millones de dólares (35.000 millones de euros) y se crearán 824.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, según las estimaciones de la FIFA. Pero, a pesar de la magnitud de los datos, el evento está lejos de ser la gallina de los huevos de oro para los países anfitriones (otra cosa es el negocio que generará para la propia Federación Internacional de Fútbol, los patrocinadores, el mercado de las apuestas, el sector turístico…).

De hecho, si se cumplen las previsiones más optimistas, que apuntan a que el impacto económico en Estados Unidos será de 17.000 millones de dólares, este tendrá un "efecto marginal" en el PIB del país, con una repercusión máxima del 0,1%, según un informe elaborado por el banco sueco Saxo Bank, bajo el título La copa del mundo de 2026: Un macroevento con microimpactos.

La entidad señala que, de los tres anfitriones, México será el que mayor beneficio podría obtener. Con un impacto económico de 3.000 millones de dólares, su traslación al PIB oscilará entre el 0,2 y el 0,5%. El impacto en Canadá se situará en 2.700 millones de dólares, pero el coste de organizar el evento "podría reducir significativamente el beneficio neto para los contribuyentes", precisa el informe del banco sueco. La FIFA ha cifrado en 14.000 millones de dólares el coste total del Mundial, de los que EE. UU. correrá con la mayor parte, 11.000 millones.

No es el único estudio que pone en cuestión la rentabilidad de este tipo de eventos para los países organizadores. Una investigación de Victor Matheson, profesor de Economía en la Universidad Holy Cross, y Robert Baade, profesor de Economía en el Lake Forest College, determinó que el Mundial de 1994, también celebrado en Estados Unidos, tuvo un impacto económico muy limitado en las ciudades que fueron sede. Estas registraron "un crecimiento económico más lento" que otras que no acogieron ningún partido y el impacto final fue de 4.000 millones de dólares inferior a lo esperado, según explica Matheson a RTVE Noticias.

¿Por qué esa diferencia entre las previsiones y la realidad? Matheson, que aconseja "quitar un cero" a las cifras que ha publicado la FIFA para medir el verdadero alcance que tendrá el Mundial, señala que los estudios que intentan medir el impacto económico de este tipo de eventos suelen presentar tres fallos.

En primer lugar, no tienen en cuenta el efecto de sustitución. "Este se produce cuando un aficionado local al fútbol gasta su dinero en una entrada para el Mundial en lugar de invertirlo en otros sectores de la economía local. Por lo tanto, el Mundial no incrementa la actividad económica total, sino que simplemente cambia el lugar donde se desarrolla dicha actividad", precisa el profesor.

En segundo lugar, cita el efecto de desplazamiento. "Las multitudes y la congestión asociadas a los partidos de fútbol impiden que se produzcan otras actividades económicas. Por ejemplo, en París, en el verano de 2024, los hoteles estaban llenos de aficionados a los Juegos Olímpicos, pero la asistencia al Louvre se redujo un 25%", ilustra.

Y en tercer lugar, están las fugas. "Se produce cuando el dinero se gasta en una economía local, pero no beneficia a los residentes ni se reinvierte en ella. Por ejemplo, el dinero de las entradas va directamente a la FIFA, que envía la gran mayoría de los fondos a Suiza. Aunque los precios de los hoteles sean altos, estos no aumentan los salarios de sus trabajadores, por lo que las altas tarifas se convierten en mayores ganancias corporativas para los accionistas, no en ingresos para los residentes", explica.

Cuando se elaboran los estudios de impacto económico, se toman en consideración tres partidas: las inversiones, los gastos de organización y los gastos que harán los aficionados, precisa Carles Murillo Fort, catedrático de Economía y experto de la UPF Barcelona School of Management, y "hay imponderables que pueden hacer que las previsiones se desajusten".

Murillo, expresidente también de la Sociedad Española de Economía en el Deporte, hace referencia al sobrecoste, por ejemplo, de las infraestructuras que se construyen para la cita o fenómenos no previstos que hacen que se descompense la venta de entradas. "Luego hay otra cosa. A veces los estudios dan unas cifras realistas, otras optimistas y unas pesimistas, y solo nos quedamos con la cifra más espectacular", apunta el profesor.

El agujero negro de los grandes eventos deportivos Que la repercusión económica para las sedes vaya a ser más bien modesta no es ninguna novedad. Históricamente, los datos demuestran que la organización de grandes eventos deportivos no es sinónimo de crecimiento económico sostenido en el tiempo. El estudio de Saxo Bank recuerda que los sobrecostes en infraestructuras son más que habituales: una investigación de Bent Flyvbjerg, profesor de la Universidad de Oxford, cifró en un 172% la desviación media de los presupuestos previstos por los países organizadores. Ancelotti convierte a Vinícius en el líder de Brasil para el Mundial (con Neymar a la espera) NOELIA ÁLVAREZ De los últimos mundiales, el de Qatar fue el que mayores sobrecostes generó. Si las previsiones iniciales apuntaban a un gasto de 20.000 millones de dólares, finalmente fueron 220.000 millones, la mayor inversión nunca hecha en un evento deportivo. La cita supuso un crecimiento del 1% del PIB del país y, aunque en el corto plazo "el impacto económico fue real", sobre todo en el sector turístico, "la rentabilidad financiera de dicha inversión sigue siendo muy difícil de justificar a largo plazo", sostiene el informe de la entidad sueca. Saxo Bank pone otro ejemplo, el de Brasil 2014. Con un coste estimado de 10.000 millones de dólares, el montante total ascendió a 15.000 y el impacto en el PIB fue negativo, de un -0,2%. El país construyó varios estadios en ciudades sin una afición al fútbol lo suficientemente potente como para garantizar la viabilidad de las infraestructuras a largo plazo. El ejemplo paradigmático fue el estadio de Manaos, en el estado de Amazonas. Lamine Yamal, la última gran estrella del fútbol de barrio José Luis Moneo Murillo destaca, sin embargo, el caso de Alemania 2006, donde las previsiones se ajustaron mucho mejor a la realidad y los sobrecostes (5.000 millones de gasto inicial frente a 6.000 finales) no se dispararon tanto. Y aunque los sobrecostes no parece que vayan a ser un gran problema en EE. UU., México y Canadá, ya que los tres países contaban con infraestructuras suficientes, el informe de Saxo Bank concluye que el impacto económico será limitado. Para la entidad, el Mundial no debe entenderse como una herramienta para producir un "cambio estructural" en la economía, sino más bien como un evento que provoca un "cambio temporal" de la actividad.