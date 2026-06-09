Clan se suma al Mundial con contenidos exclusivos de 'Pocoyó'

Pocoyó salta estos días al terreno de juego en Clan para animar a la Selección Española y sumarse a la programación especial de RTVE con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Ya se están emitiendo en el canal infantil de RTVE varias piezas de distintas duraciones en las que Pocoyó transmite a los más pequeños los valores del deporte, el trabajo en equipo y la superación, a través de un mensaje de apoyo a la Selección Española en el Mundial.

Pocoyó y sus amigos vivirán estos días divertidas aventuras en las que el futbol será protagonista. Junto a Elly, Pajaroto y su hermanita Bea celebrarán cada jugada, meterán muchos goles y disfrutarán del fútbol, del espíritu de equipo y de todas las emociones del Mundial.

Estas micro-píldoras no solo buscan entretener, sino también traducir la pasión del fútbol a un lenguaje accesible, educativo y cargado del humor blanco y con la curiosidad que caracteriza al personaje.

Además de su emisión en Clan, estos contenidos también podrán verse en La 1 y Teledeporte, consolidando una acción conjunta que permite a RTVE construir un relato común alrededor del Mundial 2026, generar sinergias entre canales y hacer partícipes también a los más pequeños y a sus familias de la experiencia del gran evento deportivo del año.