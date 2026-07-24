Incendios en España hoy, última hora en directo | Sánchez preside hoy la reunión de emergencias por el avance del fuego
- El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila
El fuego sigue azotando a España este mes de julio con nuevos incendios activos en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, donde la gravedad ha llevado al Gobierno a declarar la Emergencia de interés nacional. En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.
En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebra en el Complejo de la Moncloa.
En directo, última hora de los incendios en España:
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8:59
Estas son las carreteras secundarias cortadas en Madrid y Guadalajara, según informa la DGT
Según ha explicado la DGT en su boletín, las vías secundarias que están cortadas al tráfico en la Comunidad de Madrid son la M-206, en el entorno de Loeches; la M-501 y la M-541, en Pelayos de la Presa; la M-507 y M-540, en Villa del Prado; y la N-403, a su paso por el término municipal de San Martín de Valdeiglesias.
En la provincia de Guadalajara, las quince carreteras cortadas están ubicadas en la Sierra Norte de la provincia; y también se ha limitado el acceso a vehículos en la TE-54, en La Cañada de Verich (Teruel); y en la A-475, a su paso por Villanueva de las Cruces (Huelva).
La Dirección General de Tráfico ha pedido evitar circular por las zonas afectadas y que los ciudadanos consulten el estado de las carreteras antes de emprender la marcha.
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8:51
Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance
Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca. Los tres incendios activos en la Comunidad de Madrid, los de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y el iniciado en Almorox (Toledo) ha provocado el corte de la carretera M507, entre los kilómetros 28 y 36. Además, se ha restringido el tráfico en la M501, entre los kilómetros 42 y 59.
“¿Actualización situación incendios forestales en la Comunidad de Madrid.— Delegación del Gobierno en Madrid ¿¿ (@DGobiernoMadrid) July 24, 2026
¿¿Durante la noche, evolución NO desfavorable.
¿¿ Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias continúan fuera de control aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas.… pic.twitter.com/VOtLd3DkYW“
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8:48
El presidente del Gobierno preside en Moncloa el Comité Estatal de Coordinación del Plan Estatal de Emergencias
Tras la complicación de los incendios que están afectando a distintos puntos del país, especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez presidirá, a partir de las 9:30 horas, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).
Al encuentro asistirá, por vía telemática, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que atenderá a los medios después de la reunión desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid).
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside a las 9:00 horas la reunión de seguimiento de incendios forestales en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales.
A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid siguen sin estar controlados ni perimetrados a pesar de que los trabajos nocturnos que han estado llevando a cabo los efectivos de bomberos "han sido efectivos".
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8:36
Desplegadas unidades móviles para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos por los incendios
Las operadoras de telecomunicaciones presentes en las zonas afectadas por los incendios en la Comunidad de Madrid han desplegado unidades móviles para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos. Estas compañías están coordinadas con el centro de mando.
Los incendios de Almorox y San Martín de Valdeiglesias han generado un doble corte de transporte en la red, afectando a 40 poblaciones de la región, según ha indicado el Gobierno autonómico en un comunicado.
Las compañías de telecomunicaciones trabajan para restablecer el servicio con el apoyo de unidades móviles y han desplegado dispositivos de respaldo para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos. En este momento no pueden realizar trabajos directos sobre algunos de los cortes por las condiciones en la zona. No obstante, están desplazando equipos técnicos a una de las zonas de corte donde sí pueden acceder
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8:33
Emergencia de interés nacional y 11.500 evacuados por los tres incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado esta noche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila). El número de evacuados ha ascendido ya a 11.500 personas.
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8:31
Emergencia nacional: ascienden a 11.500 los evacuados por los incendios fuera de control en Madrid y Ávila
España afronta este viernes una jornada crítica en la lucha contra el fuego, especialmente en el centro peninsular, donde el número de evacuados ha ascendido ya a 11.500 personas debido a la virulencia de las llamas en la Comunidad de Madrid -10.000 evacuados- y la provincia de Ávila -1.500 evacuados-.
Ante una situación calificada como "crítica" y con incendios que superan la capacidad de extinción, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado la emergencia de interés nacional (situación operativa 3), lo que supone que el Gobierno central asume la dirección y coordinación de todos los recursos estatales, autonómicos y locales.
Conoce todos los detalles en la crónica de nuestro compañero Santiago Riesco
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8:26
Continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid
Según ha podido saber RTVE por fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, a pesar de que durante la noche la evolución de los incendios no ha sido desfavorable, y se ha limitado el avance de los fuegos de Villa del Prado y San Martin de Valdeiglesias, ambos continúan fuera de control.
En Aldea del Fresno se ha desalojado el casco urbano y también algunas urbanzaciones de la comarca, y continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.
Desde el punto de vista de las carreteras, la Delegación del Gobierno comunica que la M507 está cortada desde el kilómetro 28 al 36. Y restringida la circulación por la M501, entre el kilómetro 59 y el 42, por donde únicamente pueden circular equipos de emergencia.
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8:19
El alcalde de Burgohondo (Ávila), Francisco Fernández, en los micros de Radio Nacional: los 50 vecinos desalojados podrían volver hoy a sus casas
Francisco Fernández, alcalde de Burgohondo, en Ávila, ha relatado a a los micros de Radio Nacional que cincuenta vecinos de su localidad están alojados en un polideportivo, pero podrían volver a sus casas a lo largo de esta jornada. Esperan poder sofocar el incendio a lo largo de la mañana.
“¿"El fuego se ha calmado bastante. Estoy a las puertas del polideportivo. Tenemos alojadas 50 personas", cuenta en RNE el alcalde de Burgohondo (Ávila), Francisco Fernández— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) July 24, 2026
Las mañanas de RNE con @lhermoso_ en directohttps://t.co/p1EQUCRk3t pic.twitter.com/j7U6Bb1rZX“
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8:14
25 carreteras secundarias cortadas a causa de los incendios
Continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.
La Dirección General de Tráfico informa de que hay un total de 25 carreteras intransitables a causa de los incendios forestales. Seis de ellas están en la Comunidad de Madrid, una en Ávila, otra en Toledo y 15 en Guadalajara. Además hay una carretera cortada en Teruel y otra en Huelva.
Desde la DGE recomiendan evitar circular por las zonas afectadas y se informen del estado de las carreteras antes de emprender la marcha.
“¿¿¿¿Por incendios forestales, un total de 24 vías secundarias intransitables.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) July 24, 2026
¿Madrid
¿¿M-206, Loeches
¿¿M-501, M-541, Pelayos de la Presa
¿¿M-507, M-540, Villa del Prado
¿¿N-403, San Martín de Valdeiglesias
¿Toledo
¿¿N-403, Almorox pic.twitter.com/I9X84ZcROv“
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7:58
En la Comunidad de Madrid, pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos, los incendios siguen sin estar perimetrados ni controlados. Se mantienen más de 10.000 personas evacuadas. El #SUMMA112 ha atendido en sus dispositivos preventivos a personas afectadas, fundamentalmente a enfermos crónicos.
“¿¿¿ Actualización 07:00h. #IFAlmorox #IFVillaDelPrado #IFSanMartinDeValdeiglesias #IFBurgohondo— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 24, 2026
Pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos, los incendios siguen sin estar perimetrados ni controlados.
¿ Se mantiene el número de evacuaciones (más de 10.000).… pic.twitter.com/NvqU5IohhR“
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7:46
Sánchez preside hoy la reunión de Emergencias por los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebra en el Complejo de la Moncloa.
Asiste, por vía telemática, desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid), el ministro del Interior, que atiende a los medios tras la reunión.
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7:34
Aagesen preside este viernes una reunión de coordinación frente a los incendios forestales
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside este viernes una reunión de seguimiento de los incendios en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, informan fuentes de su ministerio.
Aagesen ha modificado esta noche su agenda del viernes para presidir esta reunión, tras una última jornada de la ola de calor en la que han continuado los confinamientos y desalojos por incendios como los de Burgohondo (Ávila), Castropodame (León), Almorox (Toledo) y Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid), mientras algunos de los evacuados en Guadalajara regresaban a sus casas.
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7:24
Los incendios más críticos tras los de La Mierla y Los Gallardos
Se trata de los incendios más críticos que enfrenta el país en este momento, después de que el fuego de La Mierla (Guadalajara), que ha quemado 32.000 hectáreas y aún permanece activo, haya mostrado una evolución favorable que ha permitido volver a los primeros vecinos a algunos de los 34 municipios que han sido evacuados. En Los Gallardos, Almería, 13 personas perdieron la vida tratando de huir de las llamas en otro incendio forestal.
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7:23
Unas 11.500 personas evacuadas
En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.
En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.
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7:21
El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias,(Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).
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7:20
Buenos días, comienza aquí la narración al minuto de la situación de los graves incendios que afectan a varias zonas de España, y que han ocasionado la evacuación de miles de personas en diferentes puntos de la península.