Incendios en España hoy, última hora en directo | Sánchez preside hoy la reunión de emergencias por el avance del fuego

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Estas son las carreteras secundarias cortadas en Madrid y Guadalajara, según informa la DGT

Según ha explicado la DGT en su boletín, las vías secundarias que están cortadas al tráfico en la Comunidad de Madrid son la M-206, en el entorno de Loeches; la M-501 y la M-541, en Pelayos de la Presa; la M-507 y M-540, en Villa del Prado; y la N-403, a su paso por el término municipal de San Martín de Valdeiglesias.

En la provincia de Guadalajara, las quince carreteras cortadas están ubicadas en la Sierra Norte de la provincia; y también se ha limitado el acceso a vehículos en la TE-54, en La Cañada de Verich (Teruel); y en la A-475, a su paso por Villanueva de las Cruces (Huelva).

La Dirección General de Tráfico ha pedido evitar circular por las zonas afectadas y que los ciudadanos consulten el estado de las carreteras antes de emprender la marcha.