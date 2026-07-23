Tour de Francia 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 19 con final en el Alpe d'Huez

Antepenúltima etapa y penúltima gran prueba para los ciclistas del Tour de Francia 2026 con la primera de las dos llegadas al Alpe d'Huez en una jornada que promete ser explosiva.

Y es que la 19ª etapa que saldrá este viernes de Gap --una localidad muy vinculada a la carrera-- tendrá un recorrido corto pero intenso. El liderato de Tadej Pogacar parece asegurado, pero la lucha por el podio y las clasificaciones del mejor joven, de la montaña y de los puntos están muy reñidas.

Mapa de la etapa letour.fr

Puntos clave del recorrido Nada más darse el banderazo empezará la subida al Col Bayard, cai 5 km al 7% de desnivel medio (de segunda categoría). Descenso y otra vez cuesta arriba para subir el Col du Noyer, un poco más duro (7 km al 8,5%, primera categoría). Luego un descenso más largo y un terreno repechero que, como curiosidad, pasa en sentido contrario por un tramo ya recorrido en la etapa del día anterior. Adentrados de nuevo en el departamento del Isère, al final se encadena el suave Col d'Ornon con el Alpe d'Huez por su vertiente más habitual, la de las icónicas 21 curvas tan conocidas después de más de 30 llegadas del Tour hasta aquí, a 1.850 m de altitud. Según el libro de ruta, son 13,8 km al 8,1% de pendiente media. Altimetría del Alpe d'Huez letour.fr En total, 3.500 m de desnivel acumulado en esta jornada; por cierto, menos que este jueves... y muchísimo menos que el sábado.