El tiempo este jueves 23 de julio: máximas de 44 grados por la ola de calor y tormentas con granizo en el sureste
- La Aemet prevé una jornada de aviso rojo en Murcia y la Comunidad Valenciana
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El último día de la ola de calor dejará este jueves temperaturas máximas de entre 42 y 44 grados en Murcia, Valencia y Alicante, mientras que los termómetros alcanzarán los 40 grados en Andalucía, el nordeste peninsular y el sur de Castilla-La Mancha.
La jornada estará marcada también por la formación de tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes en el sureste peninsular.
Predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares, a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y brumas matinales. La calima persistirá en el este, el sur y el archipiélago balear.
Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución dejará chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes y ocasional granizo que podrían alcanzar Ibiza y Formentera.
En el apartado térmico
Las temperaturas máximas aumentarán de forma notable en el arco mediterráneo y el valle del Ebro, y descenderán en Galicia y el interior peninsular. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península; los 40 grados en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha; y los 42-44 grados en Murcia, Valencia, Alicante y, de forma puntual, en el bajo Ebro.
Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en el resto, dejando noches por encima de los 20 grados en la mitad sur, el este y Baleares, con valores que podrían no bajar de los 25 grados en el litoral mediterráneo y el valle del Guadalquivir. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte, cielos despejados en el sur, calima en las islas orientales y un ascenso ligero de las temperaturas con viento moderado y probables rachas muy fuertes.
Tras casi 50 días seguidos sin respiro de calor, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha tildado la situación de "nada habitual" y ha asegurado que desde el 1 de junio "no ha habido casi una sola jornada con temperaturas inferiores al promedio". Del Campo ha destacado la "persistencia" de las altas temperaturas durante este verano y ha precisado que en buena parte del país "el calor intenso empezó no en junio, sino ya antes, a finales de mayo", y desde entonces ha dado pocas treguas.
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