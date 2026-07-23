El tiempo este jueves 23 de julio: máximas de 44 grados por la ola de calor y tormentas con granizo en el sureste

El último día de la ola de calor dejará este jueves temperaturas máximas de entre 42 y 44 grados en Murcia, Valencia y Alicante, mientras que los termómetros alcanzarán los 40 grados en Andalucía, el nordeste peninsular y el sur de Castilla-La Mancha.

La jornada estará marcada también por la formación de tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes en el sureste peninsular.

Predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares, a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y brumas matinales. La calima persistirá en el este, el sur y el archipiélago balear.

Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución dejará chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes y ocasional granizo que podrían alcanzar Ibiza y Formentera.