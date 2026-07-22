Hora y dónde ver en televisión la entrevista de Zapatero en Mañaneros

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero concede este jueves 22 julio a RTVE su primera entrevista tras ser investigado por su implicación en el caso Plus Ultra. La entrevista será en el marco del programa Mañaneros 360 a partir de las 13 horas.

El exjefe del Ejecutivo estará presencialmente en el plató del programa de actualidad de La 1 tras el anuncio de su imputación por el rescate a la aerolínea el pasado 19 de mayo. Es su primera entrevista en un medio de comunicación también después de su declaración en la Audiencia Nacional a mediados de junio, y se producirá dos días después de la comparecencia de Julio Martínez Martínez por el mismo caso.

La entrevista correrá a cargo del copresentador del programa, Javier Ruiz, y podrá seguirse en La 1 y RTVE Play.

Zapatero negó ante el juez haber mediado a favor de la aerolínea Zapatero negó en su declaración ante el juez haber mediado para la concesión de un préstamo a la aerolínea Plus Ultra: "No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario", apuntó. El sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado Zapatero: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas Àlex Cabrera / Félix Donate / I. P. Chávarri Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en un caso que tiene ramificaciones con Venezuela.