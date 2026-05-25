El sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado Zapatero: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha entregado este lunes a las partes el sumario del caso Plus Ultra, por el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Se trata de un sumario formado por ocho tomos y cerca de 4.000 páginas.

En el auto hecho público el pasado martes, el juez le acusaba de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea, una tesis que sustenta el sumario.

El expresidente, en la cúspide de una red organizada de tráfico de influencias En el sumario están las diligencias previas y los informes completos a los que alude el auto para sustentar la imputación. Entre la documentación, están los dos últimos informes que ha entregado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y que sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero en la "cúspide" de una red organizada de tráfico de influencias que intervino en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 por 53 millones de euros procedentes de la SEPI. También le señala como el "principal beneficiario", a través de la sociedad de sus dos hijas, de las contraprestaciones que dicha red recibía a cambio de sus favores. Entre tanto, la UDEF analiza todo el material incautado en los registros en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz y en tres empresas, incluida la de sus hijas. La Policía registra el despacho de Zapatero y dos empresas, entre ellas la de sus hijas Este pasado jueves, la Audiencia Nacional bloqueó a petición de la UDEF las cuentas del expresidente del Gobierno. Concretamente, se pidió bloquear hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de la empresa de Sociedad Análisis Relevante, investigada y pieza central en la causa.

La Policía apunta al domicilio de Zapatero como espacio de "instrucciones" La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apunta al domicilio del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como "un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad" en la trama Plus Ultra. En este sentido, los agentes consideran que el núcleo de planificación y dirección "no se circunscribirían tan solo al ámbito de la oficina, sino que se desplazaría al entorno de su domicilio". Según la UDEF, y en un documento al que ha tenido acceso RTVE, en la casa del expresidente se "dispondría de mayor reserva y control de la información". La Policía apunta al domicilio de Zapatero como espacio de "instrucciones" de "mayor sensibilidad" en la trama Plus Ultra Àlex Cabrera Esta información contrasta con el hecho de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pidió al juez José Luis Calama que ordenara el registro de la casa, pero el instructor lo rechazó. En cambio, sí que reclamó el registro de su oficina, en la que los agentes han encontrado varios documentos y decenas de joyas.

La UDEF encontró decenas de joyas en el despacho del expresidente Además del sumario que ha entregado el juez Calama a las partes, este lunes también se ha conocido detalles sobre el registro de la UDEF realizado el martes de la semana pasada en la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid. Según el acta, a la que ha tenido acceso RTVE, se han encontrado decenas de joyas, como collares, pendientes, sortijas y relojes en una caja fuerte. Asimismo, también se han localizado dos discos duros. En el momento del registro estaba presente la secretaría de Zapatero, Gertrudis Alcázar, quien explicó a los agentes de la Policía Nacional que esas joyas formaban parte de "una herencia de doña Sonsoles", la mujer del expresidente. También precisó que algunas procedían de "regalos" de algunos "viajes". Así fue el registro en la oficina de Zapatero: multitud de joyas en la caja fuerte, carpetas, documentos y dos móviles Félix Donate Mazcuñán En esa misma acta, se explica que para abrir la caja fuerte se convoca al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, ya que nadie en el despacho decía que tenía las llaves. Posteriormente, el abogado presente ofrece la posibilidad de abrirla con la llave correspondiente y acude con ella al despacho. De este modo, no es preciso que el GOIT tenga que intervenir.

Plan de negocio vinculado al petróleo y al oro El juez Calama también apunta a la existencia de un posible "plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados" y operaciones de compraventa de oro de la trama Plus Ultra, investigada en el caso que implica al expresidente Zapatero. En el auto se exponen, por ejemplo, las anotaciones de una agenda de color negro con la serigrafía 'Plus Ultra, Líneas Aéreas', intervenida en uno de los registros, relacionadas con la compraventa de oro y con el epígrafe “Bandes debe estar disimulado”, "siendo Bandes el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, banco estatal", indica. Lotes de 50.000 toneladas de petróleo, oro y níquel: los negocios de la trama investigada en el caso Plus Ultra Inés P. Chávarri Aparecen además anotaciones relativas a porcentajes en una hoja denominada "temas de interés"”, que refleja "lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados" junto al porcentaje 10 % "en color rojo y entre paréntesis".

La empresa de las hijas de Zapatero, "elemento" para encubrir pagos Otro de los puntos destacados conocidos este lunes es que la UDEF cree que la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, encubría pagos vinculados al tráfico de influencias en el marco de la trama Plus Ultra. Según un informe al que ha tenido acceso RTVE, la sociedad Whathefav SL "se perfila un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red". La UDEF ve a la empresa de las hijas de Zapatero como "elemento" para encubrir pagos del "entramado investigado" Además, los investigadores apuntan que la sociedad de las hijas del expresidente "dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles". El magistrado José Luis Calama, asimismo, ha solicitado los correos electrónicos remitidos y enviados desde la cuenta del expresidente desde el 20 de marzo de 2020 y hasta la actualidad. Para el magistrado, la información que pueda contener el correo electrónico, gestionado por la secretaria del exlíder del PSOE, Gertrudis Alcázar, resuelta clave, ya que desde la dirección “se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red”. También se solicitan los correos de la empresa de la hijas de Zapatero, Whathefav.