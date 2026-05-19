Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso que investiga si parte del rescate público de la compañía aérea por 53 millones de euros tras la pandemia se destinó a fines ilícitos.

Zapatero, según la información avanzada por El Confidencial, confirmada por fuentes jurídicas a RTVE, ha sido imputado en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y el juez le ha citado para comparecer ante el tribunal este 2 de junio.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil están registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles, según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional. Entre las empresas se encuentra, señalan fuentes jurídicas, la mercantil de sus hijas que se llama Whathefav.

El juez Calama, que acaba de levantar el secreto de las actuaciones, aceptó investigar la causa tras la inhibición de una jueza de Plaza de Castilla. En diciembre se practicaron varias detenciones relacionadas con el presunto blanqueo de dinero de Venezuela, entre ellos el presidente de la aerolínea y el empresario Julio Martínez.

Tras conocer la imputación de Zapatero, desde la organización Hazte Oír han señalado que ellos fueron los primeros en denunciar a nivel nacional e internacional al expresidente del Gobierno.

El autodenominado sindicato Manos Limpias presentó la querella contra Zapatero y contra Plus Ultra Líneas Aéreas el 25 de diciembre de 2025.

La querellante recuerda que el rescate de la mercantil Plus Ultra por 53 millones de euros fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 a propuesta del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, adscrito a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).