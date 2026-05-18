El Gobierno congoleño eleva a 95 la cifra "probable" de fallecidos por el brote de ébola

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), declarado como alerta sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud (OMS), suma ya 91 fallecidos, según el último recuento difundido por el Ministerio de Sanidad local, que mantiene no obstante como "probables" estos fallecimientos al no haberse confirmado con análisis.

El ministro de Sanidad congoleño, Samuel Roger Kamba, ha elevado a más de 350 el número de casos sospechosos por este brote y ha confirmado que cerca de 60 enfermos están ya ingresados en los centros habilitados en Bunia y Mongwalu, dos de los epicentros de este nuevo brote en el este de la RDC. "Vamos a ampliar nuestras capacidades", ha resaltado en declaraciones recogidas por la emisora Radio Okapi, gestionada por la misión de paz de la ONU (MONUSCO).

El brote, que ha saltado también a Uganda con al menos un fallecido, es ya el más grave sufrido por la República Democrática del Congo en los últimos años y ha activado todas las alarmas en la región. La MONUSCO ha explicado este lunes en un comunicado que se encuentra plenamente "movilizada" y colaborando con las autoridades congoleñas y otros socios para brindar "una respuesta efectiva destinada a proteger a la población y contribuir a la seguridad sanitaria de las áreas afectadas".

Esta misión ha subrayado además "la importancia de información fiable y verificada" para evitar la difusión de bulos y garantizar la salud pública, de tal manera que los ciudadanos sepan exactamente de qué manera protegerse a sí mismos y a los demás, teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad oscila entre el 60 y el 80 por ciento, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), movilizada también en esta ocasión. Unos 40 expertos de la OMS y del Gobierno congoleño están ya sobre el terreno, como ha confirmado la responsable interina de la agencia, Anne Ancia.