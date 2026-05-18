El tiempo en España, lunes 18 de mayo: lluvias localmente fuertes en el nordeste de Cataluña
- La comunidad catalana está en alerta amarilla
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La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este deja un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares, a excepción del nordeste de Cataluña, donde se ha declarado la alerta amarilla (riesgo) por lluvias acompañadas de tormenta localmente fuertes y persistentes en la primera parte del día.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna. No obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja con lloviznas dispersas.
En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en la mitad peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña.
Aumento de las temperaturas
También habrá un aumento de las temperaturas máximas en la Península y en Baleares. Las mínimas también en ascenso en la mitad este y en descenso ligero en el noroeste, sin esperar cambios en el resto. En Canarias, no se esperan cambios significativos. Se prevén heladas débiles en cumbres de los Pirineos.
El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en litorales, predominando la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes.
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