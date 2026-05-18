El tiempo en España, lunes 18 de mayo: lluvias localmente fuertes en el nordeste de Cataluña

La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este deja un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares, a excepción del nordeste de Cataluña, donde se ha declarado la alerta amarilla (riesgo) por lluvias acompañadas de tormenta localmente fuertes y persistentes en la primera parte del día.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna. No obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja con lloviznas dispersas.

En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Se esperan bancos de niebla matinales en la mitad peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña.