Montero deja a los socialistas en su mínimo histórico con 28 diputados : "El PSOE es un partido que aprende"

El PSOE de Andalucía ha roto este domingo su suelo electoral y ha cosechado sus peores resultados en la historia de la región con 28 diputados, dos menos que en 2022. La exvicepresidenta del Gobierno y candidata en estos comicios, María Jesús Montero, ha seguido el recuento en un hotel del barrio sevillano de Nervión con "prudencia", una postura que ha tornado en "preocupación" a medida que ha avanzado el escrutinio.

Los socialistas andaluces observan cómo se alejan cada vez más de aquellos tiempos en los que ganaban por amplia mayoría y que dejaban al PP relegado en una segunda posición, sin ningún tipo de alternativa. Ahora las tornas han cambiado y desde el entorno de Montero tildan de "malos" los resultados de este 17 de mayo.

A pesar de los malos resultados, María Jesús Montero ha evitado una catástrofe mayor y que pronosticaban las encuestas a pie de urna. Según los sondeos conocidos al cierre de los colegios electorales, el PSOE se hundía hasta los 26 escaños. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también pronosticaba que los socialistas podían caer hasta los 27 parlamentarios.

El entorno de la candidata, sin embargo, ha querido dar la vuelta a la situació que vive el PSOE -A y pone el foco en la pérdida de la mayoría absoluta del PP. "Cae el bloque de derechas", insisten desde el PSOE, haciendo hincapié en que Moreno deja de tener las manos libres y tendrá que pactar con Vox. "El gran perdedor de esta noche es Moreno Bonilla", aseguran fuentes de la formación.

Montero pierde en Adamuz y Huelva El mal resultado del PSOE en Andalucía sigue la estela de las derrotas vividas en Extremadura, Aragón y en menor medida en Castilla y León. Los socialistas se han dejado este domingo un diputado en la circunscripción de Granada y otro en la de Huelva. En el caso de Huelva han sido polémicas las declaraciones de Montero sobre el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil al perseguir una narcolancha; en este caso, los partidos recriminaron a la candidata del PSOE que se refiriera como "accidente laboral" a este suceso. Otra provincia interesante este domingo es Almería, donde PSOE ha logrado mantener los tres escaños que obtuvo en 2022 pero Vox le ha pasado por delante en porcentaje de voto. También destacan los resultados de Adamuz, municipio cordobés gobernado por el PSOE y que sufrió en enero un accidente ferroviario que causó 46 víctimas mortales. En este plaza, el PP ha ganado seis puntos, robándoselos directamente al PSOE. Los populares han obtenido 1.272 votos, mientras que los socialistas no han llegado ni a los 600.