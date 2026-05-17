Montero deja a los socialistas en su mínimo histórico con 28 diputados : "El PSOE es un partido que aprende"
- A pesar de caer hasta los 28 diputados, el PSOE no ve estos resultados como un "plebiscito" sobre Sánchez
- El PP pierde la mayoría absoluta ante un Vox más fuerte que será clave, el PSOE sigue su caída y Adelante duplica su fuerza
- Consulte aquí el resultado de las elecciones en Andalucía 2026
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El PSOE de Andalucía ha roto este domingo su suelo electoral y ha cosechado sus peores resultados en la historia de la región con 28 diputados, dos menos que en 2022. La exvicepresidenta del Gobierno y candidata en estos comicios, María Jesús Montero, ha seguido el recuento en un hotel del barrio sevillano de Nervión con "prudencia", una postura que ha tornado en "preocupación" a medida que ha avanzado el escrutinio.
Los socialistas andaluces observan cómo se alejan cada vez más de aquellos tiempos en los que ganaban por amplia mayoría y que dejaban al PP relegado en una segunda posición, sin ningún tipo de alternativa. Ahora las tornas han cambiado y desde el entorno de Montero tildan de "malos" los resultados de este 17 de mayo.
A pesar de los malos resultados, María Jesús Montero ha evitado una catástrofe mayor y que pronosticaban las encuestas a pie de urna. Según los sondeos conocidos al cierre de los colegios electorales, el PSOE se hundía hasta los 26 escaños. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también pronosticaba que los socialistas podían caer hasta los 27 parlamentarios.
El entorno de la candidata, sin embargo, ha querido dar la vuelta a la situació que vive el PSOE -A y pone el foco en la pérdida de la mayoría absoluta del PP. "Cae el bloque de derechas", insisten desde el PSOE, haciendo hincapié en que Moreno deja de tener las manos libres y tendrá que pactar con Vox. "El gran perdedor de esta noche es Moreno Bonilla", aseguran fuentes de la formación.
Montero pierde en Adamuz y Huelva
El mal resultado del PSOE en Andalucía sigue la estela de las derrotas vividas en Extremadura, Aragón y en menor medida en Castilla y León. Los socialistas se han dejado este domingo un diputado en la circunscripción de Granada y otro en la de Huelva.
En el caso de Huelva han sido polémicas las declaraciones de Montero sobre el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil al perseguir una narcolancha; en este caso, los partidos recriminaron a la candidata del PSOE que se refiriera como "accidente laboral" a este suceso.
Otra provincia interesante este domingo es Almería, donde PSOE ha logrado mantener los tres escaños que obtuvo en 2022 pero Vox le ha pasado por delante en porcentaje de voto.
También destacan los resultados de Adamuz, municipio cordobés gobernado por el PSOE y que sufrió en enero un accidente ferroviario que causó 46 víctimas mortales. En este plaza, el PP ha ganado seis puntos, robándoselos directamente al PSOE. Los populares han obtenido 1.272 votos, mientras que los socialistas no han llegado ni a los 600.
El PSOE no ve estos resultados como un "plebiscito" sobre Sánchez
El PSOE lleva ya más de cuatro elecciones autonómicas andaluzas consecutivas a la baja: en 2015 logró 47 escaños, en 2018 se hizo con 33 diputados y en 2022 bajó hasta los 30. Los resultados de esta noche confirman que los socialistas siguen perdiendo fuelle en una región que gobernó durante décadas, incluso con mayorías absolutas.
Entre los motivos de estos malos resultados se encuentra la "baja valoración de Montero" como candidata, según explica el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón. Asimismo, insiste en que "el PSOE está en crisis por la candidatura, por su pérdida de músculo organizativo y porque casi no gobierna en ningún sitio salvo en algunas diputaciones y ciudades medianas". Tampoco hay que olvidar, precisa Simón, "la sombra alargada de haber estado en la Junta muchos años y los problemas de corrupción" del PSOE en la región.
A pesar de este contexto, desde el Partido Socialista no ven estos resultados como un "plebiscito" sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes de Ferraz insisten en que el jefe del Ejecutivo y secretario general de la formación mantiene su intención de seguir hasta 2027 y convocar entonces las elecciones generales.
La dirección del PSOE se reunirá este lunes por la mañana para analizar los resultados y posteriormente ofrecerá una rueda de prensa la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal, Montse Mínguez.