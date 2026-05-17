La suma de siglas no convence estas elecciones y Por Andalucía sufre el 'sorpasso' de Adelante

Malos resultados para la lista de Por Andalucía, que ha caído en votos estas elecciones andaluzas y se ha visto 'sorpassado' por Adelante Andalucía, su rival directo en estos comicios y con quien competía por el mismo espacio político. Con todo, la ambiciosa candidatura encabezada por el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, que englobaba también a Podemos y Sumar entre otros, ha logrado salvar los muebles al mantener sus cinco escaños y el grupo propio en el Parlamento Andaluz.

Con casi el 100% escrutado, Por Andalucía ha conseguido más de 263.000 votos, un 6,3% del total. Lo ha hecho en unos comicios en los que ha vuelto a imponerse el PP de Juanma Moreno con 53 escaños aunque sin mayoría absoluta, por lo que dependerá por primera vez de Vox (15). Pero sin duda, el otro gran vencedor de la noche es Adelante Andalucía, la candidatura de José Ignacio García, que se dispara pasando de dos a ocho diputados y casi dobla en votos a los de Maíllo.

Por Andalucía ha reeditado los cinco diputados totales que consiguió en Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla en 2022. Ha sido hacia el final del escrutinio cuando se ha confirmado su escaño en Granada, que ha bailado tanto a favor de Adelante Andalucía como a favor del PSOE. Este último escaño ha sido clave para que la coalición haya mantenido el grupo propio en el Parlamento andaluz.

Aún así, el partido más perjudicado dentro de la coalición ha sido Podemos, que vuelve a quedarse sin representación en una comunidad autónoma al no haber obtenido escaño ninguno de sus miembros en la lista electoral (en la última legislatura tenía dos).

"El resultado no cumple nuestras expectativas" "El resultado no cumple con nuestras expectativas de crecimiento ni con el objetivo de echar a Moreno de la Junta", ha admitido Maíllo en rueda de prensa desde la sede de IU Andalucía en Sevilla al final del escrutinio, donde ha llegado hacia las ocho de la tarde acompañado de Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, y la número dos de la lista por Sevilla, Alejandra Durán. "Lo tenemos que decir, porque es la principal conclusión que sacamos en este momento", ha expuesto. La victoria de Adelante Andalucía sobre Por Andalucía ha sido tan evidente que se ha reflejado incluso en Lucena (Córdoba), la localidad natal de Maíllo. El candidato ha trasladado su "preocupación" por que continúe el "deterioro" de los servicios públicos, porque "va a haber una sanidad colapsada" en manos de "grandes y poderosas empresas" que atenderán la sanidad "como un negocio" y por la "privatización" de la educación, entre otras cuestiones. Pero con todo, ha dicho estar "orgulloso" del trabajo hecho por todo el equipo de su candidatura y el que va a seguir haciendo, "intentando ser una izquierda útil" que defienda los servicios públicos, los valores solidarios que "caracterizan" a los andaluces y "la apuesta de lo común" que forma parte de su forma de ver la vida. Y ha zanjado: "No hay tregua al PP ni a Moreno Bonilla gobierne solo o gobierne con Vox".

La unidad no ha hecho la fuerza Para estas elecciones, que cierran el ciclo de cuatro comicios autonómicos que empezó en diciembre en Extremadura, Maíllo había logrado la dificil tarea de lograr una candidatura unitaria compuesta por Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA), Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde. Así, todos los partidos a la izquierda del PSOE habían ido en esta lista salvo Adelante Andalucía. El también coordinador de IU había conseguido evitar la imagen de caos que Por Andalucía había dejado al conformar su candidatura cuatro años atrás, cuando las discrepancias internas y públicas llevaron a que Podemos se quedara formalmente de la candidatura por registrarse unos minutos fuera de plazo, algo que solventó después integrando a candidatos 'morados' como independientes en la lista. Pero no siempre la suma de 'uno más uno, son dos' funciona en política y en este caso la unidad no ha hecho la fuerza, pese a los intentos de Maíllo de movilizar al electorado de izquierdas durante la campaña. Al final, el resultado ha sido peor del que pronosticaban las encuestas y se ha confirmado el peor temor de los de Maíllo: el 'sorpasso' de Adelante Andalucía, que ha hecho una campaña más efectiva en clave regionalista y marcando distancias no solo con la derecha sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que no puede hacer una coalición con partidos que forman parte del Ejecutivo de coalición.