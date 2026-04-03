Podemos llega a un acuerdo con Sumar e IU para concurrir juntos a las elecciones bajo las siglas Por Andalucía

Podemos ha llegado a un acuerdo con Izquierda Unida (IU) y Sumar para concurrir juntas bajo las siglas Por Andalucía. Una coalición en la que también se integran Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde, de cara a las elecciones del 17 de mayo. La coalición, que reúne a siete partidos en total, estará encabezada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Aunque todavía hay tiempo para registrar las listas (han de presentarse entre el ocho y el 13 de abril) y definir quienes ocuparán los puestos de salida, RTVE ha podido saber que Podemos encabezará la lista por Jaén. Además los morados ocuparán los números dos de las de Sevilla y Málaga.

Por su parte, Sumar encabezará la lista de Cádiz e Iniciativa del Pueblo Andaluz, la de Huelva.

“🔴 Podemos se presentará junto a Izquierda Unida y Sumar en una candidatura conjunta para las elecciones en Andalucía



▪️ Las negociaciones contrarreloj acaban con un acuerdo antes de lo previsto



🎙️ @dafevila pic.twitter.com/fK0xgCxKva“ — Radio 5 (@radio5_rne) April 3, 2026

La izquierda andaluza no quería repetir el calvario de las pasadas elecciones, con una negociación tan al límite que dejó a Podemos formalmente fuera de la coalición. Tras varias horas de negociación, prácticamente contra reloj, habían registrado su candidatura a la una del mediodía, horas antes de que concluyese el plazo (la próxima medianoche).

La coalición ha hecho pública la noticia a través de su perfil en las redes sociales con un mensaje en el que anuncia la que considera como "peor noticia" para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "Hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner las instituciones al servicio de la mayoría social. Por lo público. Por nuestra gente. Por Andalucía".

“Hoy damos un paso más en la construcción unitaria de @porandalucia.org al incorporar a @podemosand.bsky.social. Consolidamos la única alternativa real a Moreno Bonilla con más unidad. Vamos a por todas, con alegría, determinación y a la altura del momento histórico. Sea por Andalucía libre.



[image or embed]“ — Antonio Maíllo (@mailloantonio.bsky.social) 3 de abril de 2026, 13:23

El propio Maíllo ha dado la bienvenida a este nuevo paso "en la construcción unitaria" de la coalición que encabeza con la incorporación de Podemos, la "única alternativa real" a Moreno Bonilla "con más unidad" con la que van "a por todas".

Por parte de Podemos, el diputado en el Parlamento andaluz, que hasta ahora era su candidato a la Junta, Juan Antonio Delgado, ha anunciado que el acuerdo ha sido refrendado por los órganos de Podemos Andalucía y ha asegurado en un mensaje a través de la red social X que por su parte ha habido "absoluta generosidad" para lograrlo, con la "prioridad de pensar y hablar de lo que importa a la gente".

“Los órganos de Podemos Andalucía han refrendado el acuerdo con Por Andalucía. El pueblo andaluz quería unidad de la izquierda y hoy es una realidad. Por mi parte, absoluta generosidad. La prioridad es pensar y hablar de lo que importa a la gente: sanidad, el empleo y la vivienda“ — Juan Antonio Delgado (@JA_DelgadoRamos) April 3, 2026

Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía, ha enviado una carta a la militancia tras conocerse la noticia. En ese texto, apunta al futuro: "Por Andalucía es expresión de esa inteligencia colectiva que puede ser útil, también, más allá de Despeñaperros". Y, al final del mismo, ha añadido: Lo que viene comienza ya y comienza aquí".

Los morados también han lanzado un comunicado a través de las redes sociales, donde han confirmado que se integran a la coalición "por el bien del pueblo andaluz". "Decidimos aceptar el acuerdo de coalición, pese a creer que no refleja el peso político de nuestra formación", señalan, "al entender que hoy es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista".

Podemos, que se ha sumado a la coalición sin requisitos, señala la "generosidad" de su formación para evitar la presencia de tres listas a la izquierda del PSOE.

“Nos presentamos a las elecciones andaluzas dentro de la coalición @_PorAndalucia pic.twitter.com/rp7ufr1uSe“ — Podemos Andalucía (@Podemos_AND) April 3, 2026

Un "espacio amplio de confluencia de las izquierdas andaluzas" Con la incorporación de Podemos a la candidatura de Por Andalucía, que ya ha quedado formalmente registrada, se "refuerza" este proyecto común como "espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas" en esta comunidad autónoma. Así lo aseguran fuentes de la coalición, que señalan además que todas las fuerzas políticas que la integran participarán en igualdad. Se consolida así "un espacio amplio de confluencia de las izquierdas andaluzas de cara a las próximas elecciones", señalan sobre el acuerdo que marca un "punto de inflexión tras más de un año trabajando en "la construcción de la candidatura", la elección del candidato a la Presidencia de la Junta y la elaboración participada del programa electoral. “🌈 La peor noticia para Moreno Bonilla: hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner las instituciones al servicio de la mayoría social.



Por lo público. Por nuestra gente. Por Andalucía. pic.twitter.com/qglpkifFeZ“ — Por Andalucía 🌈 (@PorAndaluciaOrg) April 3, 2026 El resultado es, dicen las mismas fuentes, es "una coalición más amplia, más fuerte y mejor preparada para propiciar un cambio de gobierno en Andalucía y centrarse en los problemas reales de la gente", que ha actuado "en todo momento con responsabilidad, poniendo en el centro los intereses de la mayoría social y trabajando con transparencia, reglas claras y voluntad real de integración". La reunión que había de determinar si Podemos se incorpora a la coalición encabezada por el coordinador federal de IU Antonio Maíllo se inició en torno a las 11:00 horas del jueves sin que se haya llegado a comunicar dónde iba a producirse. Más de 12 horas después todavía no habían alcanzado un acuerdo, que finalmente se ha dado a conocer pasadas las 13:00 horas. El plazo para inscribir las coaliciones acaba este Viernes Santo a las 23:59 horas. Podemos negocia con IU y Sumar durante más de 12 horas en una primera jornada para integrarse en Por Andalucía La negociación a última hora no es nueva en esta coalición, que ya en 2022 vio cómo llegaba el fin el plazo sin que se hubiera alcanzado un acuerdo, lo que obligó a integrar a los candidatos de Podemos como independientes en las listas de Por Andalucía. Las conversaciones entre Podemos y Por Andalucía se producen después de que más del 80% de los inscritos apostaran por la unidad de la izquierda en Andalucía en una consulta que los morados abrieron durante 24 horas el pasado martes y hasta el miércoles a las 17:00 horas. Las bases de Podemos avalan ir bajo la candidatura de Por Andalucía en las elecciones del 17 de mayo Àlex Cabrera