El tiempo en España, jueves 21 de mayo: temperaturas veraniegas en gran parte del país
- Las máximas alcanzarán los 36 grados en el suroeste y nordeste peninsular, además de puntos del Cantábrico
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España vivirá este jueves una jornada marcada por el calor intenso y el ambiente plenamente veraniego en buena parte del territorio. Las temperaturas seguirán subiendo y serán especialmente altas para esta época del año, con máximas que alcanzarán o superarán los 34 y 36 grados en amplias zonas del suroeste peninsular, depresiones del nordeste y algunos puntos del Cantábrico.
El ascenso térmico será especialmente notable en el norte, donde ciudades del Cantábrico experimentarán una subida acusada de las máximas. También aumentarán las mínimas en zonas del extremo noroeste, dejando noches más cálidas.
La situación atmosférica será estable en casi todo el país, con cielos poco nubosos o despejados. Solo se esperan intervalos de nubes bajas en áreas del litoral de Galicia, el Cantábrico, Cataluña, el norte de Baleares y Canarias, donde podrían aparecer brumas o nieblas costeras a primeras horas. También podrían formarse bancos de niebla matinales en el alto Ebro y el Cantábrico oriental.
Durante la tarde crecerán algunas nubes de evolución en zonas montañosas del centro y norte peninsular, aunque únicamente podrían dejar algún chubasco aislado y de carácter débil. Además, se prevé presencia de calima en el este de Canarias y en zonas del suroeste peninsular, lo que podría enturbiar ligeramente el cielo.
En cuanto al viento, soplará moderado del norte en Canarias y de levante en el sur peninsular. En el área del Estrecho se esperan intervalos fuertes y rachas muy intensas, especialmente entre Cádiz y Málaga. En el resto del país predominarán los vientos flojos.
Previsión para viernes y fin de semana
La jornada del viernes 22 de mayo estará marcada por un tiempo estable y muy caluroso para la época en gran parte de España, con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán subiendo y se superarán los 34-36 °C en amplias zonas del suroeste, depresiones del nordeste y puntos del Cantábrico, Galicia y la meseta norte. En el noroeste peninsular, la aproximación de una dana favorecerá chubascos y tormentas vespertinas en el norte de Galicia y áreas próximas, localmente fuertes y con posible granizo. También habrá algunas nubes de evolución en zonas montañosas del centro y norte. Se espera calima en Canarias y el oeste peninsular, además de fuertes rachas de viento de levante en el estrecho de Gibraltar.
El sábado 23 de mayo continuará el predominio de las altas presiones y el ambiente estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, la cercanía de una dana aumentará la inestabilidad en Galicia, Asturias y zonas próximas, donde podrán registrarse chubascos tormentosos localmente intensos y acompañados de granizo. Estas tormentas podrían extenderse durante la tarde a áreas montañosas de la mitad norte. Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas para finales de mayo, alcanzando o superando los 34-36 °C en amplias regiones del interior y del sur peninsular, e incluso en Canarias. El viento de levante continuará soplando con fuerza en el entorno del Estrecho de Gibraltar.
El domingo 24 de mayo se mantendrá el tiempo estable y cálido en la mayor parte del territorio, aunque la dana situada al noroeste de la península dejará mayor nubosidad e inestabilidad en el tercio noroeste. Allí podrán producirse chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo, especialmente en áreas montañosas. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, aunque con presencia de nubosidad alta y algunas tormentas aisladas en la mitad norte durante la tarde. Las temperaturas continuarán en valores anormalmente altos para la época, con máximas por encima de los 34-36 °C en numerosas zonas del suroeste, nordeste, meseta norte y Canarias.
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