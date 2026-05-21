El tiempo en España, jueves 21 de mayo: temperaturas veraniegas en gran parte del país

España vivirá este jueves una jornada marcada por el calor intenso y el ambiente plenamente veraniego en buena parte del territorio. Las temperaturas seguirán subiendo y serán especialmente altas para esta época del año, con máximas que alcanzarán o superarán los 34 y 36 grados en amplias zonas del suroeste peninsular, depresiones del nordeste y algunos puntos del Cantábrico.

El ascenso térmico será especialmente notable en el norte, donde ciudades del Cantábrico experimentarán una subida acusada de las máximas. También aumentarán las mínimas en zonas del extremo noroeste, dejando noches más cálidas.

La situación atmosférica será estable en casi todo el país, con cielos poco nubosos o despejados. Solo se esperan intervalos de nubes bajas en áreas del litoral de Galicia, el Cantábrico, Cataluña, el norte de Baleares y Canarias, donde podrían aparecer brumas o nieblas costeras a primeras horas. También podrían formarse bancos de niebla matinales en el alto Ebro y el Cantábrico oriental.

Durante la tarde crecerán algunas nubes de evolución en zonas montañosas del centro y norte peninsular, aunque únicamente podrían dejar algún chubasco aislado y de carácter débil. Además, se prevé presencia de calima en el este de Canarias y en zonas del suroeste peninsular, lo que podría enturbiar ligeramente el cielo.

Aumentarán las mínimas en zonas del extremo noroeste, dejando noches más cálidas. EL TIEMPO TVE

En cuanto al viento, soplará moderado del norte en Canarias y de levante en el sur peninsular. En el área del Estrecho se esperan intervalos fuertes y rachas muy intensas, especialmente entre Cádiz y Málaga. En el resto del país predominarán los vientos flojos.