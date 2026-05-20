El tribunal de Kitchen escucha por tercer día consecutivo las grabaciones de García Castaño ante el instructor

El tribunal que juzga el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, sigue escuchando este miércoles, por tercera jornada consecutiva, la grabación de las declaraciones que hizo ante el juez instructor un comisario implicado, Enrique García Castaño, después eximido por motivos de salud.

Tras una primera declaración en la que negó la implicación del ex número dos de Interior Francisco Martínez, este comisario optó después por colaborar con la Justicia y por confesar que el secretario de Estado de Seguridad le había ordenado buscar discos duros que Bárcenas se había llevado de su partido y contenían información sobre pagos en B, como ha escuchado este martes la Sala.

García Castaño declaró en varias ocasiones en la fase de instrucción como investigado, pero después fue eximido del procedimiento por motivos médicos, por lo que las declaraciones que prestó en instrucción se han admitido como prueba documental y se están reproduciendo, en sesiones que no se retransmiten en directo, pero que son abiertas a la prensa.

Estas declaraciones del excomisario durante la fase de instrucción tuvieron como consecuencia la imputación de Francisco Martínez y permitieron además conocer cómo operó presuntamente la trama: con el chófer de Bárcenas como confidente, clonando dispositivos del extesorero o con García Castaño entrando en el taller de restauración de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en busca de discos duros, que según dijo no halló.

La defensa de uno de los acusados, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, ha pedido anular estas declaraciones alegando un conflicto de interés porque García Castaño estuvo representado por un abogado del mismo bufete que el exmando policial pese a tener ambos intereses contrapuestos. El tribunal ha permitido reproducir las declaraciones y aún debe decidir sobre la nulidad.

Además, si los tiempos lo permiten, pues las declaraciones que faltan aún se extienden varias horas, es previsible que el tribunal empiece a escuchar audios incautados a José Manuel Villarejo que obran en la causa, algunos en los que habla con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente de la trama y que también se cuenta entre los acusados.

En el procedimiento también figuran audios en los que Villarejo sostiene, por ejemplo, que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más los gastos"" o alude a "El Asturiano", como apodaba, según los investigadores, al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La reproducción de la prueba documental está llevando más tiempo del previsto inicialmente y se extenderá a la próxima semana, que será la octava de este juicio. Hasta que esta fase no termine no comenzarán a declarar los diez acusados en esta causa, entre los que figura el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.