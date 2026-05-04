Directo: Sanz Roldán niega la participación del CNI en el caso Kitchen "ni por acción ni omisión": "Ningún Gobierno me pidió hacer nada ilegal"

Turno en el juicio del caso Kitchen para el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, que tendrá que responder cuánto sabía de la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robar documentación comprometedora en manos del extesorero del partido. Durante su declaración Sanz Roldán ha negado la participación del CNI en los espionajes a Luis Bárcenas ni Rosalía Iglesias "ni por acción ni omisión". "Ninguna", ha dicho después, "cero absoluto".

"Ningún gobierno de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido", ha insistido el exdirector del CNI, que dice que este organismo "actúa siempre con absoluto respeto a la Ley".

“Arranca la quinta semana del juicio del caso 'Kitchen' con el exdirector del CNI Sanz Roldán, un exDAO y Pérez Dolset como protagonistas https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora4M pic.twitter.com/TmRZ8CMVuV“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 4, 2026

El abogado del excomisario Villarejo, uno de los acusados en esta causa, intenta demostrar la enemistad existente entre su defendido y Sanz Roldán, que denunció al excomisario en varias ocasiones. "Yo lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que las personas que sirven a España en el CNI no merecían el tratamiento que estaban recibiendo del señor Villarejo", ha dicho Sanz Roldán. "Sentí la obligación como director de salir al paso de mentiras tan crueles sobre mis subordinados", ha continuado.

El testimonio del el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán llega después de que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría negara cualquier implicación de ese organismo en el espionaje al extesorero del PP.

“🔴Declara como testigo en el juicio del caso Kitchen el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán



▪️Roldán niega que el Gobierno de Rajoy encargase al CNI alguna tarea relacionada con la operación Kitchen como sostiene la acusación de Bárcenas



🎙️Laura Herrero pic.twitter.com/sIvvQjRD66“ — Radio 5 (@radio5_rne) May 4, 2026

Al inicio de la sesión, el fiscal ha recordado que "las actividades del CNI están clasificadas con el grado de Secreto" y el testigo solo podría responder a los hechos relacionados con el caso Kitchen que fueron desclasificados por el Gobierno entre 2018 y 2020, pero ninguna otra pregunta "relacionada con actividades del CNI".

Pérez Dolset hablará de los audios del canal de Telegram de 'Alvise' Pérez El empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el 'caso Leire Díez', aportó a la causa tres audios de conversaciones que habrían mantenido el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ambos acusados en la causa. La comparecencia de Pérez Dolset se produce a petición de la defensa de Villarejo, que quiere preguntarle acerca de esas tres grabaciones que éste aportó a la Justicia, y que el empresario habría obtenido en el canal de Telegram del eurodiputado Luis Pérez 'Alvise'. Sáenz de Santamaría y Arenas niegan conocer la operación para espiar a Bárcenas o la creación de la policía patriótica Noemí San Juan El abogado de Villarejo pidió sin éxito que no se tuvieran en cuenta estos audios (de los años 2013 y 2014), que figuran desde marzo en la causa y en uno de los cuales se hacía alusión al negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez. Al no haber prosperado su petición, quiere ahora interrogarle sobre ellos.

Varios cargos policiales y del CNI, testigos este lunes Antes, se habrá sentado como testigo ante el tribunal el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO). No es la primera vez que declara en un juicio del caso Tándem, ya lo hizo en el primer juicio por esta causa, de la que parte la pieza del caso Kitchen. Entonces dijo haber tenido cierta relación con Villarejo cuando ostentaba el cargo de jefe UCO, puesto del que fue relevado en agosto de 2018 por pérdida de confianza, siendo ya ministro del Interior Fernando Grande Marlaska. También con el comisario Enrique García Castaño, pieza clave de la operación Kitchen y que ha sido eximido de ser juzgado por motivos de salud Otro de los testigos de este lunes es el que fuera colaborador del CNI David Rodríguez Vidal, quien envió a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia anónima que llevó a la detención del comisario jubilado José Villarejo en noviembre de 2017 junto al excomisario de Barajas Carlos Salamanca en la operación Tándem. Claves de la declaración de Luis Bárcenas en el juicio del caso Kitchen: "M.R. era Mariano Rajoy" Noemí San Juan El extesorero del PP Luis Bárcenas, que ejerce la acusación en esta causa, sostiene que cuando estuvo en prisión provisional en 2013 hubo colaboradores del Centro Nacional de Inteligencia que le vigilaron en la cárcel. A su juicio, la orden partió de Sáenz de Santamaría, de quien dependía entonces el CNI y a cuyo frente se encontraba Sanz Roldán, bestia negra de otro de los acusados en el juicio del caso Kitchen, el comisario jubilado José Villarejo. También está citado Agustín Linares, quien fue director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional cuando Villarejo se incorporó al cuerpo en 1993 tras una excedencia en la que constituyó su grupo empresarial. Además, desde el lunes y hasta el jueves se espera que declaren una veintena de agentes ante la Audiencia Nacional, que se sumarán a las decenas de declaraciones de otros compañeros que ya han confirmado seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cuando su marido entró en prisión en el año 2013, mientras se investigaba la 'caja B' del Partido Popular.