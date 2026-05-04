Los candidatos en Andalucía afrontan un primer debate electoral tempranero y con los pactos PP y Vox en el foco
- A partir de las 21.45 en el Canal 24 Horas, RTVE Play y desconexión territorial en La 1 en Andalucía
- Este será el primero de los dos debates que afrontarán los candidatos a lo largo de la campaña
Cuatro días después del inicio de la campaña en Andalucía se enfrentan por primera vez cara a cara en un debate electoral en TVE los cinco candidatos a la presidencia de la Junta: Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía).
El de este lunes es el primero de los dos debates que va a haber durante la campaña, tras un primer fin de semana en el que los candidatos han hecho propuestas en materia de medio ambiente, igualdad o propuestas para la infancia. Ahora, tras los primeros mensajes cruzados en mitines, los candidatos tendrán la oportunidad de contrastar su visión y programa político a partir de las 21.45 en el Canal 24 Horas y en La 1 en desconexión territorial en Andalucía y estará presentado por Xabier Fortes y Laura Claver. Además, también se podrá seguir por RTVE Play, Radio 5 y RTVE.es. Además, tras el debate el análisis se podrá seguir en La 2 y el Canal 24 Horas.
En total, el debate durará 90 minutos y estará dividido en tres bloques. El primero será de economía y se hablará de empleo, vivienda e infraestructuras. El segundo será el de políticas sociales, donde se incluye sanidad, educación e inmigración. Y por último será el turno del bloque de financiación autonómica, pactos y regeneración.
Un debate que llega al inicio de la campaña
Los primeros días de campaña han estado marcados por la manifestación del 1 de mayo y por la pegada de carteles tradicional. Además, se ha producido el hecho de que en las últimas horas ha habido polémica tras la denuncia de partidos de izquierday Vox de que se hayan retirado varios carteles electorales en la ciudad de Sevilla, gobernada por el PP. Este tema, la sanidad, el concepto de "prioridad nacional" que defienden PP y Vox en otras comunidades o el estado de los servicios públicos coparán gran parte del debate.
Las encuestas siguen dando como favorito al candidato popular, que sin embargo no tiene garantizada la mayoría absoluta y necesitaría pactar con Vox, según los pronósticos. Esta hipótesis también se colará en el debate, dado los pactos alcanzados recientemente entra ambas formaciones en Extremadura, Aragón y previsiblemente en Castilla y León en las próximos días. Unos pactos que tienen como base el concepto de "prioridad nacional".
Este debate será el primero de los dos que habrá entre los cinco principales candidatos. No habrá finalmente un cara a cara entre Moreno Bonilla y la candidata del PSOE, María Jesús Montero. Un hecho que la exministra ha asegurado que se produce por "miedo" del presidente en funciones a contrastar sus modelos.
Elecciones Andalucía 2026: otras noticias relacionadas
- Marinaleda, la "utopía" que pide "valentía y coherencia" a la izquierda para lograr la unidad en Andalucía
- Moreno da la sorpresa y se mete de nuevo a cantante al interpretar el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'
- Así van las encuestas en Andalucía: ajustada mayoría absoluta para el PP con el PSOE agravando su caída
- Quién es quién en las elecciones en Andalucía: caras conocidas y una exvicepresidenta medirán sus fuerzas
- Andalucía, una comunidad poblada y diversa en plena transformación pero aún a la cabeza en paro y pobreza