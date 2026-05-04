Los candidatos en Andalucía afrontan un primer debate electoral tempranero y con los pactos PP y Vox en el foco

Cuatro días después del inicio de la campaña en Andalucía se enfrentan por primera vez cara a cara en un debate electoral en TVE los cinco candidatos a la presidencia de la Junta: Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía).

El de este lunes es el primero de los dos debates que va a haber durante la campaña, tras un primer fin de semana en el que los candidatos han hecho propuestas en materia de medio ambiente, igualdad o propuestas para la infancia. Ahora, tras los primeros mensajes cruzados en mitines, los candidatos tendrán la oportunidad de contrastar su visión y programa político a partir de las 21.45 en el Canal 24 Horas y en La 1 en desconexión territorial en Andalucía y estará presentado por Xabier Fortes y Laura Claver. Además, también se podrá seguir por RTVE Play, Radio 5 y RTVE.es. Además, tras el debate el análisis se podrá seguir en La 2 y el Canal 24 Horas.

En total, el debate durará 90 minutos y estará dividido en tres bloques. El primero será de economía y se hablará de empleo, vivienda e infraestructuras. El segundo será el de políticas sociales, donde se incluye sanidad, educación e inmigración. Y por último será el turno del bloque de financiación autonómica, pactos y regeneración.