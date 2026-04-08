Quién es quién en las elecciones en Andalucía: caras conocidas y una exvicepresidenta medirán sus fuerzas

El 17 de mayo abrirán las urnas en Andalucía para determinar qué Gobierno y qué políticias se llevarán a cabo durante la próxima legislatura. El dirigente del PP Juanma Moreno agota mandato con mayoría absoluta y repite con la aspiración de mantenerse en el Ejecutivo cuatro años más sin depender de otra fuerza política. Ahora bien, hay crisis como la de los cribados de cáncer de mama que le pueden pasar factura.

Justamente, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, va a centrar su campaña electoral en la sanidad y el deterioro que, según ella, padece este sector. Sin embargo, Montero tiene el reto de que su partido no baje de los 30 escaños. Es una cara conocida en Andalucía, ya que formó parte del Ejecutivo con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz entre los años 2004 y 2018.

Por Vox se presenta en estas elecciones Manuel Gavira, actual portavoz del grupo en el Parlamento Andaluz. Una de las grandes dudas de estos comicios es si el partido de ultraderecha supera los 14 diputados actuales o bien frena su crecimiento, que también se ha venido registrando en otras elecciones como en las de Extremadura y Aragón. El objetivo de Vox es romper la mayoría absoluta de Juanma Moreno y condicionar las decisiones de la Junta.

La izquierda a la izquierda del PSOE se presenta a las elecciones, finalmente, con solo dos papeletas. La de Por Andalucía aglutinará a Izquierda Unida, Sumar y Podemos bajo la batuta de Antonio Maíllo. Se estrena en la comunidad autónoma pero es una cara conocida para muchos, ya que es uno de los veteranos de IU. La otra papeleta de las izquierdas es la de Adeltante Andalucía, que liderará José Ignacio García.

En las elecciones autonómicas del pasado 2022, el PP obtuvo 58 escaños; el PSOE, 30 representantes; Vox, 14; Por Andalucía 5 yAdelante Andalucía 2.

Las últimas encuestas muestran que Juanma Moreno ganaría las elecciones, pero con la duda de si repetirá la mayoría; el PSOE estaría en segunda posición, seguido de Vox. Las formaciones de izquierda competirían por la cuarta y la quinta posición.

Moreno (PP) busca revalidar la mayoría y no depender de Vox El PP de Juanma Moreno logró su primera mayoría absoluta en 2022 tras gobernar con Ciudadanos. En los comicios ya convocados, los populares se muestran preparados para volver a liderar el Ejecutivo de la comunidad autónoma. El objetivo del actual presidente es sacar unos resultados que le permitan mantenerse en San Telmo sin la necesidad de pactar con la ultraderecha. Entre los temas que podrían lastrar la imagen del actual presidente y candidato del PP se sitúa la crisis de los cribados de cáncer de mama. Moreno ha tenido que gestionar este caso que ha afectado a muchas mujeres en la región. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. Europa Press Europa Press El candidato del PP, sin embargo, sacará músculo de la actuación de la Junta tras el accidente ferroviario de Adamuz y las lluvias torrenciales que afectaron a buena parte del territorio.

Montero (PSOE), una cara conocida que busca no bajar de los 30 diputados La exvicepresidenta del Gobierno de España María Jesús Montero y candidata del PSOE es una cara conocida en Andalucía, ya que ha formado parte de varios gobiernos socialistas en la región. Médico de profesión y con plaza fija en el Hospital Virgen del Rocío, Montero buscará del cuerpo a cuerpo con Juanma Moreno en el ámbito de la sanidad. La candidata socialista pretende ser una alternativa a la "privatización" de la sanidad que, según ella, está llevando a cabo el Ejecutivo del PP. De hecho, ha manifestado que las elecciones del 17 de mayo deben plantearse como un referéndum sobre el estado del servicio de salud en la comunidad autónoma. La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa este martes, en la sede del PSOE en Sevilla. EFE/ Jose Manuel Vidal Montero se presenta a las elecciones en un territorio que, durante muchos años, fue un bastión del PSOE. La realidad actual, sin embargo, es otra, y su reto será el de no caer por debajo de los 30 representantes que logró Juan Espadas en 2022.

Gavira (VOX) busca condicionar el Ejecutivo andaluz Manuel Gavira es el actual portavoz del grupo de Vox en el Parlamento andaluz y será también el candidato del partido de Santiago Abascal el próximo 17 de mayo. La formación de ultraderecha ha cosechado buenos resultados en todas las elecciones autónomicas que se han celebrado estos últimos meses, especialmente en Extremadura y en Aragón. También serán claves en la formación de Gobierno de estos territorios, incluido Castilla y León. El portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuel Gavira, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía. Joaquin Corchero Joaquín Corchero / Europa Press Justamente, Gavira tiene el encargo de romper la mayoría absoluta de Juanma Moreno y condicionar desde la Junta las políticas públicas de la próxima legislatura en Andalucía. Gavira es abogado y afiliado a Vox desde 2014.

Por Andalucía logra la unidad y presenta a Maíllo como candidato Tras semanas de debate y una consulta exprés, Izquierda Unida, Sumar y Podemos han logrado un acuerdo y se presentan a las elecciones bajo las siglas de Por Andalucía. Su candidato será Antonio Maíllo, histórico entre las filas de IU. El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo. EFE/ Raúl Caro La unión de la izquierda andaluza "es una mala noticia para el PP", según ha dicho Maíllo estos últimos días, a la par que ha avanzado que su campaña irá dirigida a defender "los servicios públicos". "Nuestro proyecto de voluntad de cambio de gobierno, de disputa contra el PP y sus políticas de recorte y de privatización es donde tenemos que centrar nuestro objetivo y nuestras aspiraciones", subraya el candidato.