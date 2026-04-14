Manuel Gavira, el candidato de Vox en Andalucía que ha ganado peso en el partido

Manuel Gavira (Cádiz, 1969) llegó a la política en 2018, cuando Vox irrumpió en el Parlamento andaluz. En aquella ocasión la formación logró 12 diputados. En la actualidad tiene 14 representantes, y su objetivo es el de crecer en número de votos para condicionar el futuro Gobierno de la Junta de Andalucía y acabar con la mayoría absoluta del popular Juanma Moreno Bonilla.

Formalmente, Gavira fue designado candidato a la Presidencia de la Junta el pasado 26 de marzo, cuando así lo decidió el Comité Ejecutivo Nacional de la formación de ultraderecha. Los últimos años ha sido diputado en la cámara autonómica, pero fue ganando peso en el seno del partido después de ser nombrado portavoz del grupo parlamentario en 2021.

Vox ha cosechado buenos resultados en todas las elecciones autónomicas que se han celebrado estos últimos meses, especialmente en Extremadura y en Aragón. Por ello, Gavira tiene el objetivo de seguir la misma estela y poder ser imprescindibles para la gobernabilidad de la región.

Manuel Gavira será el tercer aspirante de Vox en unas elecciones andaluzas: en 2018 el partido presentó a Francisco Serrano, mientras que en 2022 apostaron por Macarena Olona. Ambos, sin embargo, no lograron terminar sus respectivas legislaturas en el Parlamento andaluz.