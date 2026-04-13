Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones de Andalucía 2026: plazos y fechas
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Los andaluces acudirán el 17 de mayo a votar al futuro presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, Andalucía cierra este ciclo de cuatro elecciones autonómicas en medio año.
En total, según el INE, 6.812.861 personas tienen derecho a voto en estas elecciones autonómicas. De ellas, 6.510.856 están empadronadas en alguna localidad de Andalucía y 302.005 viven en el extranjero. En este mayo de 2026 368.853 personas podrán votar por primera vez en unas elecciones al Parlamento andaluz al haber cumplido la mayoría de edad.
El 17 de mayo los andaluces elegirán a 109 diputados. En las elecciones autonómicas del pasado 2022, el PP obtuvo 58 escaños; el PSOE, 30 representantes; Vox, 14; Por Andalucía 5 y Adelante Andalucía 2. Los candidatos de los partidos que tienen representación en la Junta de Andalucía ya se conocen. Por parte del PP, se presenta a la reelección el hasta ahora presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. En el PSOE encabeza la lista la exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Por Vox se presenta en estas elecciones Manuel Gavira, actual portavoz del grupo en el Parlamento Andaluz. Por Andalucía, que aglutinará a Izquierda Unida, Sumar y Podemos encabezará la lista el líder nacional de IU, Antonio Maíllo. La otra propuesta de izquierdas es la de Adelante Andalucía, que está liderada por José Ignacio García.
Cómo votar por correo en las elecciones de Andalucía 2026: plazos y fechas
Quien no pueda acudir a las urnas de manera presencial el 17 de mayo a elegir a sus representantes públicos, tiene la opción de votar de manera adelantada por correo. Pero hay unos plazos para solicitarlo y ya están abiertos.
Concretamente, ya se puede ejercer el voto por correo y el plazo para solicitar la inscripción en el censo está disponible hasta el 7 de mayo en cualquier oficina de Correos o a través de la página web del servicio postal. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correo.
En el caso de solicitar presencialmente el voto por correo, es necesario llevar un documento identificativo —DNI, Pasaporte o permiso de conducir— y pedir en la oficina el impreso para votar por correo, que también se puede descargar en el apartado de Documentación de la Junta de Andalucía. Una vez solicitado, hay de tiempo hasta el 15 de mayo para acudir a una oficina de Correos a depositar el voto.
Quien resida en un país extranjero tiene que estar dado de alta en la demarcación del consulado español e inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) del territorio donde se celebran elecciones. También pueden votar por correo o presencialmente en el consulado.
También pueden participar por correo los ciudadanos de nacionalidad española que se encuentren temporalmente en la demarcación consular si ya estaban inscritos en el censo electoral de residentes en España (CER) y constan inscritas como no residentes en el Registro de Matrícula Consular (voto ERTA).