Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones de Andalucía 2026: plazos y fechas

Los andaluces acudirán el 17 de mayo a votar al futuro presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, Andalucía cierra este ciclo de cuatro elecciones autonómicas en medio año.

En total, según el INE, 6.812.861 personas tienen derecho a voto en estas elecciones autonómicas. De ellas, 6.510.856 están empadronadas en alguna localidad de Andalucía y 302.005 viven en el extranjero. En este mayo de 2026 368.853 personas podrán votar por primera vez en unas elecciones al Parlamento andaluz al haber cumplido la mayoría de edad.

El 17 de mayo los andaluces elegirán a 109 diputados. En las elecciones autonómicas del pasado 2022, el PP obtuvo 58 escaños; el PSOE, 30 representantes; Vox, 14; Por Andalucía 5 y Adelante Andalucía 2. Los candidatos de los partidos que tienen representación en la Junta de Andalucía ya se conocen. Por parte del PP, se presenta a la reelección el hasta ahora presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. En el PSOE encabeza la lista la exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Por Vox se presenta en estas elecciones Manuel Gavira, actual portavoz del grupo en el Parlamento Andaluz. Por Andalucía, que aglutinará a Izquierda Unida, Sumar y Podemos encabezará la lista el líder nacional de IU, Antonio Maíllo. La otra propuesta de izquierdas es la de Adelante Andalucía, que está liderada por José Ignacio García.