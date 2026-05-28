Día de las Fuerzas Armadas 2026: hora, dónde ver, recorrido del desfile y calendario de actos en Vigo

El sábado 30 de mayo se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, una conmemoración anual en España desde 1978. Fue instituido mediante un real decreto 530/1987 con el objetivo de establecer una jornada de homenaje a los Ejércitos y a la Armada, promoviendo su conocimiento y su integración en la sociedad civil.

Este año, Vigo se convierte en el epicentro de las celebraciones, siendo la primera vez que la ciudad olívica acoge esta semana de eventos. Desde el martes hasta el domingo, el Ministerio de Defensa ha desplegado un amplio programa de actividades destinado a acercar las Fuerzas Armadas a la ciudadanía.

Los diferentes actos estarán presididos por Felipe VI y la reina Letizia. El sábado, la princesa Leonor estará junto a los reyes en el desfile militar. Será la primera ocasión en la que la princesa de Asturias, que ultima su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), acompañe a los reyes en este acto del Día de las Fuerzas Armadas. En los últimos tres años, Leonor ya ha vestido el uniforme militar en el desfile del 12 de octubre, con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

Calendario de todos los actos del Día de las Fuerzas Armadas El viernes 29 de mayo, a las 15.00 horas (hora peninsular), y presidida por el rey Felipe VI, se realizará la Revista Naval, en la que participará la acción marítima 'Audaz', donde los barcos de la Armada y la Guardia Civil navegarán por la ría de Vigo. Posteriormente, en la playa de Samil, a partir de las 17.15 horas, tendrá lugar la exhibición dinámica de capacidades aeronavales. Incluirá maniobras de los medios del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias que operan en entorno marítimo. Esta exhibición, bajo el nombre Día de las Fuerzas Armadas. Exhibición operativa podrá seguirse en RTVE, con la narración de los periodistas Yolanda Ferrer y Alejandro Riego, junto a Héctor Martín, teniente de navío. El alcalde de Vigo Abel Caballero, durante el acto del izado de La Bandera en Vigo este martes EFE/ Salvador Sas Ya el sábado se celebrará el acto central: el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Se emitirá en la cadena pública con un programa especial desde la ciudad olívica y estará narrado por Ferrer y Riego. Los periodistas estarán acompañados por el capitán del Ejército del Aire y del Espacio Manuel Cuenca.

Día de las Fuerzas Armadas 2026: horario y recorrido del desfile El desfile central del sábado reunirá a 3.746 integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. Este año participarán 3.402 hombres y 344 mujeres. El desfile terrestre dispondrá de la presencia de 130 caballos, seis perros de las unidades caninas y la conocida cabra Baraka, mascota del Tercio 'Gran Capitán' 1.º de la Legión. El desfile aéreo contará con el paso de 30 aeronaves de caza, 16 aviones de transporte y 25 helicópteros. En el apartado motorizado, recorrerán el asfalto un total de 109 vehículos tácticos y blindados, junto con 32 motocicletas. MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE DEFENSA El recorrido abarcará los 1,1 kilómetros de la emblemática avenida de Samil. El inicio será en la rúa Arganzada y finalizará en la rúa do Río. El acto principal estará presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar al completo.