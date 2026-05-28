Última hora política hoy, en directo: comienza el juicio a David Sánchez mientras sigue el de Kitchen, pendientes de las novedades del caso Leire

Nueva intensa jornada política este jueves. Continúan las novedades en torno al caso Leire Díez, después de que el miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de la investigación de una "supuesta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno".

Se trata de una causa vinculada al caso de los presuntos pagos irregulares del partido a la exmilitante socialista Leire Díez, por la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a la propia Díez y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, entre otros.

Además, comienza el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que sienta a once acusados en el banquillo, entre ellos el propio hermano del presidente del Gobierno y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Y el exministro del Interior del Partido Popular Jorge Fernández Díaz declara como acusado en el juicio por la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.