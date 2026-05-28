Última hora política hoy, en directo: comienza el juicio a David Sánchez mientras sigue el de Kitchen, pendientes de las novedades del caso Leire
- Este miércoles la UCO entró en Ferraz para investigar una supuesta trama para "desestabilizar" procesos judiciales
Nueva intensa jornada política este jueves. Continúan las novedades en torno al caso Leire Díez, después de que el miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de la investigación de una "supuesta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno".
Se trata de una causa vinculada al caso de los presuntos pagos irregulares del partido a la exmilitante socialista Leire Díez, por la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a la propia Díez y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, entre otros.
Además, comienza el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que sienta a once acusados en el banquillo, entre ellos el propio hermano del presidente del Gobierno y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Y el exministro del Interior del Partido Popular Jorge Fernández Díaz declara como acusado en el juicio por la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En directo, última hora política hoy
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7:38
"No llega la serenidad a la política"
Juan Ramón Lucas, en Las Mañanas de RNE
"No se calma la vida pública pese al intento del Gobierno de ofrecer la mejor de las expresiones de normalidad que uno pueda desplegar cuando le están revolviendo la casa por dentro..."
“¿¿"No llega la serenidad a la política. No se calma la vida pública pese al intento del Gobierno de ofrecer la mejor de las expresiones de normalidad que uno pueda desplegar cuando le están revolviendo la casa por dentro..."— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) May 28, 2026
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7:35
¿Sabes cuáles son las diferencias entre un requerimiento judicial y un registro?
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) entraron este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz tras un requerimiento judicial por parte del juez Pedraz. Desde que se conoció la noticia, en redes sociales y publicaciones de internet se ha generado confusión sobre si se ha tratado de un "requerimiento" judicial o de un "registro".
Verifica RTVE te explica AQUÍ la diferencia entre ambos conceptos.
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7:27
Claves del juicio contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, por prevaricación y tráfico de influencias
Por Mari Carmen Cruz
Este jueves 28 de mayo el foco informativo se centrará en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde ese día comienza el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, donde ocupó el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y posteriormente cargos vinculados a Artes Escénicas.
Pero en el banquillo de los acusados no solo se sentará el hermano de Sánchez. También estarán el que fuera líder del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, así como otras nueve personas más.
David Sánchez, en Badajoz el 25 de abril de 2025
Foto: EFE/ Jero Morales
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7:18
Comienza una nueva intensa jornada política
Por un lado, seguiremos las novedades en torno al caso Leire Díez, que el miércoles dejó diversos operativos de la UCO, entre otros lugares en la sede del PSOE en Ferraz, así como nuevas imputaciones de excargos del partido y de su actual gerente, mientras sigue la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, comienza el juicio por el proceso de contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Sienta a once acusados en el banquillo, entre ellos el propio hermano del presidente del Gobierno y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz declara como acusado en el juicio por la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.