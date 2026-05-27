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La UCO entra en Ferraz para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante Leire Díez

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Mª Carmen Cruz Martín
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante socialista Leire Díez, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes de la investigación a RTVE.

La operación ha sido acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Díez y sus amaños con la SEPI, y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Y aunque ha comenzado con requerimientos de documentación relacionada con los pagos a la exmilitante socialista, podría derivar en registros, según estas mismas fuentes.

La UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró más de 700.000 euros por cinco operaciones con empresas de la SEPI
La UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró más de 700.000 euros por cinco operaciones con empresas de la SEPI RTVE.es / AGENCIAS

No es la primera vez que la UCO entra en Ferraz. También lo hizo el 20 de junio de 2025 cuando fue imputado el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública, aunque en aquella ocasión el requerimiento de información solo afectaba a este dirigente socialista.

Inspecciones en otros inmuebles de altos cargos socialistas

Además, la UCO tiene orden de inspeccionar inmuebles por toda la península que pertenecen a altos cargos del PSOE que estarían involucrados en la trama. De hecho, fuentes de la investigación han confirmado a RTVE que los agentes de la UCO están registrando la casa del exdirigente socialista y exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el domicilio del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid), y la vivienda de Cerdán, en Tafalla (Navarra).

Esta operación se produce dos días después de que se conociese el sumario al completo sobre el caso Plus Ultra, por el que el juez José Luis Calama citó como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por, entre otros, los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado Zapatero: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas
El sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado Zapatero: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas Àlex Cabrera / Félix Donate / I. P. Chávarri

Fuentes de Ferraz trasladan "tranquilidad" por la operación y muestran su "colaboración con la Justicia, como siempre". También fuentes de Moncloa aseguran que la colaboración es "máxima" siempre y defienden que son los "primeros interesados en que la verdad se esclarezca" y que haya "transparencia absoluta".

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)

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