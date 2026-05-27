La UCO entra en Ferraz para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante Leire Díez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante socialista Leire Díez, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes de la investigación a RTVE.

“🔴La UCO entra en Ferraz para requerir información por los presuntos pagos irregulares a la exmilitante Leire Díezhttps://t.co/KqwR3tsDZ8 pic.twitter.com/kfxjMGXgmw“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 27, 2026

La operación ha sido acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Díez y sus amaños con la SEPI, y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Y aunque ha comenzado con requerimientos de documentación relacionada con los pagos a la exmilitante socialista, podría derivar en registros, según estas mismas fuentes.

No es la primera vez que la UCO entra en Ferraz. También lo hizo el 20 de junio de 2025 cuando fue imputado el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública, aunque en aquella ocasión el requerimiento de información solo afectaba a este dirigente socialista.