La Fiscalía cierra la investigación sobre el 'pendrive' que Leire Díez entregó al PSOE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias preprocesales que abrió para analizar el contenido del USB que la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por un juzgado de Madrid por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, entregó el pasado junio al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que el partido derivó a la Fiscalía General del Estado.

Estas diligencias abiertas tenían carácter reservado, y estaban en manos de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durantez y el fiscal jefe Jesús Alonso. Díez ya tiene una causa abierta por los audios en los que se le escucha ofrecer supuestos favores de la Fiscalía a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO.

Ese pendrive recoge la información que Díez ha ido recopilando en los últimos años. Los fiscales ordenaron el análisis del contenido de dicho dispositivo en aras de determinar si hay o no indicios de delito. Aunque en un principio se valoró la posibilidad de enviar el dispositivo a la Fiscalía Anticorrupción, finalmente ha recaído en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Ese pendrive, según aseguró la investigada en una entrevista en TVE, "contiene mucha de la investigación que estaba haciendo durante este tiempo y que explica gran parte de la trama Hidrocarburos".

Díez entregó el 'pendrive' el 3 de junio de 2025, antes de pedir su baja en el partido, a Santos Cerdán, cuando este era todavía secretario de Organización del PSOE, antes de estar investigado y de pasar por prisión provisional por el caso Koldo. Dos días después, el PSOE lo puso en manos de la Fiscalía general. La exmilitante socialista está investigada por mantener encuentros con un empresario, un guardia civil o un fiscal en los que presuntamente buscaba información comprometedora sobre la UCO, fiscales o algún juez con el objetivo, según el juez, de desbaratar investigaciones judiciales que afectan a políticos y empresarios.

La exmilitante socialista asegura que estos encuentros formaban parte de una investigación periodística. El juzgado de instrucción número 9 de Madrid investiga a Díez por estas maniobras y en la Audiencia Nacional por un presunto cobro de mordidas en contratos públicos, junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y un empresario, Antxon Alonso, también investigado en el caso Koldo.