Hantavirus, en directo hoy la última hora del desembarco del crucero en Canarias: El MV Hondius se aproxima a Tenerife para desembarcar a sus pasajeros

El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y seis casos confirmados, llegará este domingo de madrugada a aguas de Tenerife. Fondeará en el puerto de Granadilla de Abona, donde desembarcarán todos los pasajeros y parte de la tripulación a bordo del barco, que una vez completadas las operaciones seguirá la navegación hasta Países Bajos.

Representantes del Gobierno central y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han desplazado hasta la isla para seguir in situ estas operaciones. Los 14 españoles desembarcarán primero y serán trasladados a Madrid para guardar cuarentena, mientras que el resto del pasaje descenderá por grupos de nacionalidad para abordar los aviones que les llevarán de vuelta a sus respectivos países. Las autoridades han insistido en que el proceso tiene plenas garantías sanitarias y no existe riesgo alguno para la población local.

En España hay ya tres casos declarados como contactos, todos ellos vinculados a un avión en el que embarcó brevemente una mujer neerlandesa fallecida. La primera PCR realizada a una mujer de 32 años aislada en un hospital de Alicante ha dado negativo, según el Ministerio de Sanidad.