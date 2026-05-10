Hantavirus, en directo hoy la última hora del desembarco del crucero en Canarias: El MV Hondius se aproxima a Tenerife para desembarcar a sus pasajeros
- Los españoles desembarcarán en primer lugar y serán trasladados a Madrid para la cuarentena
El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y seis casos confirmados, llegará este domingo de madrugada a aguas de Tenerife. Fondeará en el puerto de Granadilla de Abona, donde desembarcarán todos los pasajeros y parte de la tripulación a bordo del barco, que una vez completadas las operaciones seguirá la navegación hasta Países Bajos.
Representantes del Gobierno central y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han desplazado hasta la isla para seguir in situ estas operaciones. Los 14 españoles desembarcarán primero y serán trasladados a Madrid para guardar cuarentena, mientras que el resto del pasaje descenderá por grupos de nacionalidad para abordar los aviones que les llevarán de vuelta a sus respectivos países. Las autoridades han insistido en que el proceso tiene plenas garantías sanitarias y no existe riesgo alguno para la población local.
En España hay ya tres casos declarados como contactos, todos ellos vinculados a un avión en el que embarcó brevemente una mujer neerlandesa fallecida. La primera PCR realizada a una mujer de 32 años aislada en un hospital de Alicante ha dado negativo, según el Ministerio de Sanidad.
En directo, última hora del desembarco del crucero MV Hondius
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Todo preparado para la llegada del Hondius, cuyo pasaje permanece sin síntomas
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado esta noche que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus y cuyo pasaje permanece sin síntomas de la enfermedad.
García ha ofrecido una rueda de prensa en el puerto de Granadilla junto con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quienes ha inspeccionado la infraestructura portuaria a la que esta madrugada llegará el crucero Hondius.
Tanto García como Marlaska han destacado que la mayoría de los aviones que trasladarán a los pasajeros a sus lugares de origen ya se encuentran en Tenerife y los que no lo harán mañana, lo que facilitará los tiempos para realizar la operativa de desembarque y traslado del pasaje.
Está previsto que tras su llegada el barco fondee para desembarcar sus ocupantes en lanchas, en primer lugar a los catorce españoles (un tripulante y trece pasajeros) porque ya está preparado el avión de las Fuerzas Armadas que los trasladará a Madrid para ser ingresados en el Hospital Gómez Ulla, donde pasarán la cuarentena.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica, minuto a minuto, del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que llegará el domingo a la isla de Tenerife. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.