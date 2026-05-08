¿Cómo es el crucero MV Hondius por dentro?: un youtuber compartió su viaje en él hace un año

Hace un año, el youtuber Rama Jutglar documentó una travesía a bordo del MV Hondius, el crucero donde se ha desatado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus que ya ha causado la muerte de tres personas. En un vídeo que publicó en su canal, enseñó cada rincón de la nave: un buque de Clase Polar 6 con capacidad para 170 pasajeros, diseñado para expediciones en algunos de los lugares más remotos del planeta.

El viaje comenzó en Ushuaia, la ciudad argentina considerada la puerta de entrada a la Antártida, desde donde embarcó rumbo a Tristán da Cunha, un aislado archipiélago británico situado en el Atlántico sur. Todo su recorrido se puede ver el canal del creador de contenido: Ramilla de Aventura.

“Conozco a gente que está allí”, ha explicado Jutglar en una entrevista para el Telediario, en referencia, probablemente, a miembros de la tripulación que siguen a bordo del Hondius, actualmente en ruta hacia Tenerife.

En sus vídeos, el creador de contenido ha relatado que la forma más habitual de llegar a Tristán da Cunha no es mediante cruceros turísticos, sino a bordo de barcos de abastecimiento que parten desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Sin embargo, asegura que pasó dos años en lista de espera para conseguir plaza en una de esas embarcaciones y, ante la demora, terminó optando por el Hondius, una alternativa “mucho más cara” y también más larga.

Durante aquella expedición viajaban 115 pasajeros, lejos de la capacidad máxima del barco. Según cuenta Jutglar, él había reservado inicialmente un camarote compartido para cuatro personas, pero la baja ocupación permitió que le asignaran una habitación privada para él y su acompañante.

Nada más embarcar, todos los pasajeros fueron convocados al salón principal para asistir a la charla de bienvenida y participar en el protocolo de seguridad. Como en cualquier simulacro marítimo, las sirenas sonaron siete veces y los viajeros tuvieron que colocarse los chalecos salvavidas y acudir a cubierta.

El youtuber también recordó en TVE las estrictas medidas de seguridad durante la navegación. Explicó que, en una ocasión marcada por el fuerte oleaje, la tripulación prohibió salir a cubierta. Durante ese episodio, un pasajero sufrió una caída y se golpeó en la cabeza. Aunque la herida no fue grave, Jutglar relató que la tripulación advirtió de que, en caso de emergencia médica seria, el barco tendría que desviarse hasta las islas Malvinas y cancelar la expedición.

En el vídeo, el creador de contenido muestra además cómo eran los camarotes del Hondius: dos camas individuales separadas por un pequeño sofá rojo, escritorio, televisión, armarios empotrados, baño privado y una ventana con vistas al océano. También enseña las zonas comunes, especialmente el comedor, donde, según recordó en La 1, podían coincidir “cincuenta, ochenta o hasta cien personas”.

Uno de los momentos más llamativos de la travesía fue su visita al puente de mando. El capitán, de nacionalidad chilena, incluso le permitió tomar el timón durante unos minutos. “Oficialmente tengo el control del Hondius por un rato”, bromeaba Jutglar mientras grababa el enorme panel de navegación con el océano extendiéndose frente al barco.

*Estela Andrés es alumna del Master de Reporterismo Internacional de RTVE y Universidad de Alcalá. Este artículo ha sido supervisado por Daniel Rivas Pacheco, editor de RTVE Noticias.