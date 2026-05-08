La Fiscalía apoya un indulto parcial para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de la pena de inhabilitación
- Fue condenado por el Supremo por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta Ayuso
- Ahora será el Gobierno quien deba decidir finalmente si concede o no la medida de gracia
La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado este viernes a favor de un "indulto parcial" para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de la pena de inhabilitación para el cargo, impuesta por su condena por revelación de datos reservados.
En concreto, fue condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También tenía que indemnizar a González Amador con 10.000 euros y tenía que hacerse cargo de las costas del juicio.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha elaborado un informe favorable después de que dos particulares solicitaran el pasado mes de diciemnbre al Gobierno el indulto para García Ortiz. Ante estas peticiones, el Ministerio de Justicia pidió informe al alto tribunal. Ahora tendrá que ser el Ejecutivo el que decida sobre si finalmente concede o no la medida de gracia.
La Fiscalía alega que sea "parcial" ya que se ha cumplido parte de la condena, ya que quedaría "extinguida presumiblemente el 9 de diciembre de 2027". "En el presente supuesto, por el mero decurso de la ejecutoria el indulto no puede ser sino parcial", por lo que se muestra favorable a que sea "extinguida" lo que reste "en el momento de su concesión" y destaca que indultarle "no causa perjuicio a terceras personas ni lastima sus derechos".
Justifica que no hubo "beneficio personal" y que la condena tuvo una "incidencia desoborbitada"
Según el escrito al que ha tenido acceso RTVE.es, la teniente fiscal apoya que se perdone la pena de inhabilitación porque hay una ausencia de "beneficio personal patrimonial" de García Ortiz respecto al delito cometido, pues no hubo "motivo de lucro" y por la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional del penado". "En suma, la condena ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas", señala.
Además, considera que una vez que presentó su dimisión tras conocerse el fallo, la inhabilitación especial "carece de relevancia", ya que una nueva fiscal general del Estado fue nombrada después para un periodo de "cuatro años" "pudiendo solo ser cesada por unos estrictos motivos tasados".
Asimismo, en el informe, la fiscal sostiene que "la actuación del penado tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución por él presidida ante los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático".
Y destaca que García Ortiz asumió "en todo momento la responsabilidad" de la nota de prensa, ha estado "siempre a disposición del tribunal", "ha renunciado a su cargo" e incluso ha hecho entrega de las cantidades que le requirieron, como la multa y el abono de la resposbilidad civil.
"El indulto parcial que le puede ser otorgado tiene efectos limitados al mantenerse la condena penal, produciendo una minoración de la duración de la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado. Dicha minoración comporta, en exclusividad, el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales con las consecuencias a ello inherentes en la vida civil y desarrollo profesional", argumenta.
Por otro lado, García Ortiz ha recurrido por "indebida" la tasación de costas procesales en 39.000 euros calculada por el Tribunal Supremo, mientras que González Amador ha reclamado que esa petición sea rechazada y tenga que abonarlas. Cabe recordar que el alto tribunal estimó parcialmente la impugnación por "indebidas" de la tasación de costas procesales a pagar por el ex fiscal general y las redujo de 79.942,70 a 39.009,48 euros.