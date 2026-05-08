La Fiscalía apoya un indulto parcial para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de la pena de inhabilitación

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha pronunciado este viernes a favor de un "indulto parcial" para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de la pena de inhabilitación para el cargo, impuesta por su condena por revelación de datos reservados.

En concreto, fue condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros por la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También tenía que indemnizar a González Amador con 10.000 euros y tenía que hacerse cargo de las costas del juicio.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha elaborado un informe favorable después de que dos particulares solicitaran el pasado mes de diciemnbre al Gobierno el indulto para García Ortiz. Ante estas peticiones, el Ministerio de Justicia pidió informe al alto tribunal. Ahora tendrá que ser el Ejecutivo el que decida sobre si finalmente concede o no la medida de gracia.

La Fiscalía alega que sea "parcial" ya que se ha cumplido parte de la condena, ya que quedaría "extinguida presumiblemente el 9 de diciembre de 2027". "En el presente supuesto, por el mero decurso de la ejecutoria el indulto no puede ser sino parcial", por lo que se muestra favorable a que sea "extinguida" lo que reste "en el momento de su concesión" y destaca que indultarle "no causa perjuicio a terceras personas ni lastima sus derechos".