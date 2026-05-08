Arranca el Giro de Italia: Magnier logra la victoria en el estreno accidentado de la primera etapa

El Giro de Italia ya tiene dueño provisional. Paul Magnier conquistó este viernes la etapa inaugural de la Corsa Rosa en un final completamente caótico en Burgas, donde una montonera a apenas 600 metros de meta destrozó el pelotón y dejó vía libre al joven francés. Un año después de verse obligado a abandonar la competición, ha firmado la primera gran foto de la carrera: victoria de etapa y primera ‘maglia rosa’.

La 109ª edición del Giro arrancó en Bulgaria con el foco apuntando a Jonas Vingegaard, favorito absoluto tras una participación marcada por las bajas y la ausencia de Pogacar. Pero el estreno terminó hablando francés. Magnier, una de las irrupciones más explosivas del pelotón mundial, confirmó que lo suyo ya no es una promesa.

Un inicio tranquilo La jornada inaugural entre Nessebar y Burgas parecía diseñada para que el Giro comenzara sin sobresaltos. Un recorrido llano, fugas controladas y los equipos de velocistas gobernando el ritmo con mano firme mientras los favoritos trataban simplemente de sobrevivir al primer día. El español Diego Pablo Sevilla fue uno de los protagonistas tempranos de la etapa, entrando en la escapada y asegurándose además el liderato de la montaña tras imponerse en los pasos puntuables de Cape Agalina. Un premio menor en comparación con lo que esperaba después el pelotón.

Un final explosivo Porque el Giro pasó de la calma al caos en cuestión de segundos. Cuando todo apuntaba a una llegada masiva tradicional, un toque en cabeza del grupo provocó una caída gigantesca que taponó prácticamente toda la recta final. La estrechez de la carretera multiplicó el efecto dominó y dejó atrapada a la inmensa mayoría de corredores. Ahí apareció Paul Magnier. El corredor del Soudal Quick-Step leyó mejor que nadie el desorden, evitó la montonera y lanzó un esprint demoledor para imponerse por delante de Milan, Vernon y Andresen. A sus 22 años, sigue acelerando su crecimiento a velocidad de vértigo. El año pasado abandonó el Giro antes de tiempo; esta vez necesitó solo una etapa para vestirse de rosa.