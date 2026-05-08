El tiempo en España, viernes 8 de mayo: tormentas fuertes y granizo ponen en alerta al norte y a Baleares

España se prepara para un viernes de marcada inestabilidad atmosférica. La presencia de una borrasca situada al oeste de la Península condicionará el tiempo en gran parte del país, dejando cielos cubiertos y un riesgo importante de fenómenos tormentosos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo más significativo de la jornada serán los chubascos y tormentas localmente fuertes que afectarán especialmente al área cantábrica, el alto y medio Ebro y el entorno del sistema Ibérico, así como al archipiélago balear durante las primeras horas del día.

Lluvias generalizadas y granizo La actividad meteorológica comenzará temprano en el cuadrante noroeste y en Baleares, donde las precipitaciones podrían descargar con intensidad. Con el avance del día y el calentamiento diurno, la nubosidad de evolución ganará terreno, extendiendo los chubascos a amplias zonas del centro y la mitad norte peninsular. Estas lluvias no vendrán solas: se espera que vayan acompañadas de tormentas y granizo ocasional. Aunque de forma más aislada y menos probable, no se descarta que los chubascos alcancen puntos del este y sureste peninsular. Por el contrario, el extremo nordeste y las regiones mediterráneas disfrutarán de cielos con más claros, mientras que en Canarias la nubosidad se concentrará en las islas montañosas con posibles lluvias ocasionales.

Cambios en los termómetros El mapa de temperaturas presentará un comportamiento dispar este viernes. Las máximas sufrirán un descenso en la mayor parte del tercio occidental, refrescando el ambiente en Galicia, Extremadura y el oeste de Castilla y León. En el lado opuesto, los termómetros subirán en el cuadrante sureste, el Cantábrico oriental, Cataluña, Cádiz y el archipiélago canario. En cuanto a las mínimas, se espera un ascenso de ligero a moderado en la mitad noroeste, siendo este repunte más acusado en el alto-medio Ebro. No obstante, el invierno se resiste a abandonar las cumbres, manteniéndose las heladas débiles en el Pirineo.