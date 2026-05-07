Guerra de Irán, última hora en directo: Trump apunta a conversaciones "muy buenas" con Irán y ve "posible" un acuerdo

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 70 días. La tregua entre EE.UU. e Irán se mantiene después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que se concluyan las negociaciones. Trump ha pausado la operación para ayudar a los barcos mercantes a salir del estrecho de Ormuz, y asegura que un acuerdo con Irán está cerca.

Mientras, Israel ha vuelto a bombardear Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua con Líbano, hace tres semanas.

Trump anuncia la suspensión de la operación para ayudar a los mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz

El presidente de EE.UU. asegura que Irán "quiere un acuerdo"

Irán aún no ha dado su respuesta a la contrapropuesta estadounidense a su propuesta de 14 puntos

Israel bombardea los suburbios de Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua con Líbano, hace tres semanas