Guerra de Irán, última hora en directo: Trump apunta a conversaciones "muy buenas" con Irán y ve "posible" un acuerdo
- Israel ataca los suburbios de Beirut por primera vez desde el alto el fuego con Líbano
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 70 días. La tregua entre EE.UU. e Irán se mantiene después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que se concluyan las negociaciones. Trump ha pausado la operación para ayudar a los barcos mercantes a salir del estrecho de Ormuz, y asegura que un acuerdo con Irán está cerca.
Mientras, Israel ha vuelto a bombardear Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua con Líbano, hace tres semanas.
- Trump anuncia la suspensión de la operación para ayudar a los mercantes a cruzar el estrecho de Ormuz
- El presidente de EE.UU. asegura que Irán "quiere un acuerdo"
- Irán aún no ha dado su respuesta a la contrapropuesta estadounidense a su propuesta de 14 puntos
- Israel bombardea los suburbios de Beirut por primera vez desde el comienzo de la tregua con Líbano, hace tres semanas
Guerra de Irán, última hora en directo:
-
0:44
Continúa suspendida la operación de salida de buques de Ormuz
Sigue suspendida la operación para escoltar buques atrapados desde febrero en el golfo Pérsico debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. La decisión la anunció el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump —a petición de Pakistán y menos de 48 horas después de iniciarla — para permitir que ambas partes alcancen un entendimiento que permita poner fin al conflicto. "Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá", ha insistido Trump en el Descpacho Oval para que Irán acepte las condiciones del acuerdo.
-
0:15
Trump dice que hay conversaciones "muy buenas" con Irán y ve "muy posible" un acuerdo
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho que Washington está manteniendo conversaciones "muy buenas" en las últimas horas con Teherán y que ve "muy posible" alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz. "Hemos tenido conversaciones muy buenas durante las últimas 44 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", ha asegurado Trump a periodistas en un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según recoge EFE.
-
0:10
Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.