Hantavirus, última hora en directo del crucero: la naviera prepara la cuarentena y el cribado antes de zarpar rumbo a Tenerife

El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, tiene previsto atracar en la isla canaria de Tenerife en unos tres días, según fuentes del Ministerio de Sanidad a RTVE, y los pasajeros afectados por el brote serán atendidos en el hospital de La Candelaria. Mientras tanto, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han informado de que tres tripulantes de la embarcación con sospecha de haber contraído el virus han sido evacuados a Países Bajos.

El Gobierno español atendió el martes la solicitud de la OMS, en cumplimiento del derecho internacional, para permitir la llegada del barco a la costa canaria, aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la falta de información proporcionada desde el Ejecutivo nacional acerca de esta decisión.

Por ahora, no se conocen los detalles del protocolo que se llevará acabo para recibir al crucero y para el desembarco de los pasajeros, que tienen que definir el Gobierno junto a la OMS y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). El barco zarpó desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, el pasado 20 de marzo y emprendió una ruta que incluyó la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

La OMS confirmó el domingo que había a bordo al menos seis afectados por el hantavirus, tres muertos y tres enfermos. Asimismo, este miércoles se ha confirmado que la cepa detectada en la embarcación es la andina, una de las pocas transmisible entre personas. Hasta ahora, se han detectado ocho afectados por el brote de hantavirus: tres fallecidos, tres evacuados, uno atendido en Sudáfrica y otro en Zúrich.