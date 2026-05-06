Hantavirus, última hora en directo del crucero: la naviera prepara la cuarentena y el cribado antes de zarpar rumbo a Tenerife
- El crucero MV Hondius, en el que han muerto tres personas por hantavirus, tiene previsto atracar en Canarias
- Sigue en directo la última hora del crucero con hantavirus
El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, tiene previsto atracar en la isla canaria de Tenerife en unos tres días, según fuentes del Ministerio de Sanidad a RTVE, y los pasajeros afectados por el brote serán atendidos en el hospital de La Candelaria. Mientras tanto, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han informado de que tres tripulantes de la embarcación con sospecha de haber contraído el virus han sido evacuados a Países Bajos.
El Gobierno español atendió el martes la solicitud de la OMS, en cumplimiento del derecho internacional, para permitir la llegada del barco a la costa canaria, aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la falta de información proporcionada desde el Ejecutivo nacional acerca de esta decisión.
Por ahora, no se conocen los detalles del protocolo que se llevará acabo para recibir al crucero y para el desembarco de los pasajeros, que tienen que definir el Gobierno junto a la OMS y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). El barco zarpó desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, el pasado 20 de marzo y emprendió una ruta que incluyó la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.
La OMS confirmó el domingo que había a bordo al menos seis afectados por el hantavirus, tres muertos y tres enfermos. Asimismo, este miércoles se ha confirmado que la cepa detectada en la embarcación es la andina, una de las pocas transmisible entre personas. Hasta ahora, se han detectado ocho afectados por el brote de hantavirus: tres fallecidos, tres evacuados, uno atendido en Sudáfrica y otro en Zúrich.
Última hora en directo sobre el brote de hantavirus:
13:34 Canarias exige claridad sobre el crucero y que no entre en puerto si navega a las islas
El Gobierno de Canarias ha exigido información "veraz" al Ejecutivo central sobre la situación del crucero con un brote de hantavirus para actuar "con responsabilidad" y ha pedido que solo se traslade el barco a las islas como "última opción". Además, ha demandado que no entre en puerto, sino que solo fondee.
En declaraciones a los medios, el vicepresidente de la comunidad autónoma, Manuel Domínguez, ha insistido en expresar el malestar del Ejecutivo canario por la falta de información y por no estar presente en la reunión que celebran varios ministros con el presidente, Pedro Sánchez, para abordar cómo se procederá con el crucero MV Hondius, ahora fondeado frente a Praia, en Cabo Verde.
13:22 Los tres pacientes infectados de hantavirus son evacuados a Países Bajos
Los tres pacientes infectados de hantavirus que iban a bordo del crucero Hondius serán evacuados a Países Bajos, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad Español. El médico que iba a ser evacuado a las Islas Canarias será evacuado directamente Países Bajas tras la mejora de su estado de salud. En los aviones medicalizados, que ya han despegado rumbo a Países Bajos, vuelan dos médicos especializados en enfermedades infecciosas.
El crucero, con todavía cerca de 150 personas a bordo, entre ellas 14 españoles, continuará su trayecto rumbo Canarias. Sin embargo, por ahora, el Puerto de Santa Cruz, donde está prevista su llegada, no ha recibido la solicitud de atraque.
confirmaba Tedros de la Organización Mundial de la Salud en su cuenta de
Twitter también
lo hacían fuentes del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad,
las tres personas infectadas de
antivirus son evacuadas en estos momentos y ha despegado el avión con
banderas
de Países Bajos y también con destino Países Bajos.
Ahí iría ese médico que en principio iba a
ser trasladado a Tenerife, a este complejo hospitalario universitario de
La Candelaria
y que ha presentado mejoría en esa gravedad y por tanto todos ellos serán
trasladados a
Países Bajos donde serán atendidos.
Se había decidido este centro hospitalario
en un principio, primero por esa cercanía territorial y también por ser
una unidad de
referencia en enfermedades emergentes donde estaría incluido en este caso el
antivirus
Finalmente, por esa mejoría, el médico que presentaba un estado grave ha sido
trasladado también, evacuado
en ese avión medicalizado, donde van dos médicos especializados en
enfermedades infecciosas
Seguimos contigo Leire porque queda por saberse ese protocolo que se va a
seguir con el resto de los pasajeros cuando lleguen a Tenerife.
Según la OMS el plan es que no guarden cuarentena dentro del
crucero y se les deje volver a sus casas
Claro, lo que nosotros podemos confirmar hasta ahora desde Televisión
Española en Canarias es que el gobierno español, que en breve dará una
rueda de prensa desde Moncloa, quiere dar atención a ese requerimiento de
la Organización Mundial de la Salud de que el crucero Ondius recale a traque
en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero de momento el puerto no ha tenido
ninguna
solicitud para esa escala...
...al menos de momento y lo que sí sabemos es
que fuentes oficiales del gobierno de Canarias...
...no querrían que atracase en el puerto de Santa Cruz de Tenerife..
sino que se mantuviera fondeado en aguas de Canarias.
Lo que exigen desde
primer momento es que la información sea más clara y más coordinada para
las autoridades canarias.
Veremos qué pasa también con esa reunión que en
principio está previsto mantener sanidad con las comunidades autónomas.
Entendemos que también en esa reunión
estará invitada Canarias y se les ofrecerá los detalles pertinentes sobre
qué ocurrirá
finalmente con el crucero Ondius y si recalará o no en el puerto de Santa
Cruz
puerto que de momento, insistimos, no tiene esa solicitud de atraque
13:08 ¿Qué es el hantavirus? Claves sobre el brote que ha dejado tres muertos en un crucero
Hasta ahora desconocido para la mayoría de la población, el hantavirus ha saltado a los titulares por el posible brote que ha provocado tres muertos en un crucero de lujo que recorría el Atlántico, entre Argentina y Cabo Verde.
- Es un grupo de virus poco frecuente pero que puede provocar enfermedades severas e incluso la muerte. Es "muy letal pero poco contagioso".
- El presente en el crucero es el virus Andes, extendido especialmente en Argentina, de donde partió el barco
- El vector de transmisión son algunas especies de roedores y el contagio se produce normalmente "por aspiración de polvo contaminado"
- El riesgo de contagio entre persona y persona es bajo limitado a variedades como la andina. Se produce por contacto "muy estrecho"
Lee todas las claves del hantavirus en la noticia de nuestro compañero Álvaro Caballero
13:00 Los aviones que trasladan a tres pacientes de hantavirus "están despegando" y se dirigen hacia Países Bajos
El Ministerio de Sanidad ha confirmado que los aviones que trasladan a tres pacientes infectados por hantavirus "están despegando" y ya se dirigen hacia Países Bajos. Entre ellos se encuentra el médico holandés que, en un principio, iba a ser trasladado a las Islas Canarias.
El crucero, con todavía cerca de 150 personas a bordo, entre ellas 14 españoles, continuará su trayecto rumbo Canarias.
12:49 Cataluña prevé aislar en su domicilio a los catalanes del crucero afectado por hantavirus
El secretario de Salud Pública de Cataluña, Esteve Fernández, ha explicado este miércoles que, en caso de permanecer asintomáticos, los cinco pasajeros catalanes del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus deberán previsiblemente guardar aislamiento domiciliario a su regreso, una "medida extraordinaria pero normal en enfermedades contagiosas".
Fernández ha advertido de que el Ministerio de Sanidad comunicó el martes que el buque se dirige a Canarias, pero que muchas de las actuaciones que se estudian forman parte todavía de "escenarios probables", pues el operativo continúa coordinándose con el Ministerio, la OMS y las comunidades implicadas.
12:42 Se confirma que la cepa de hantavirus que afecta al crucero MV Hondius es la andina
Gracias a una muestra tomada de uno de los infectados, se ha confirmado que la cepa de hantavirus que afecta al crucero MV Hondius es la andina, una de las pocas transmisible entre personas, pero con contacto muy estrecho. José Antonio López, virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, ha explicado en RNE que esta información confirma que "seguramente la infeción inicial no se produjo dentro del barco y que algunos de los infectados se han infectado por contacto prolongado y cercano dentro del barco".
Actualmente no hay tratamiento contra este virus ni vacuna y su letalidad es del 40%. Según la OMS, estamos en una etapa en el que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo.
Informa Ainhoa Caballero, de RNE.
12:32 El médico que iba a ser evacuado a Canarias lo hará en Países Bajos
El médico que iba a ser evacuado a las Islas Canarias será evacuado directamente Países Bajas tras la mejora de su estado de salud, según fuentes del Gobierno de canarias a RTVE. Mientras tanto, en Países Bajos ya están despegando los aviones que transportan a los tres pacientes sospechosos de hantavirus que serán evacuados a ese país.
12:29 El Ministerio se reunirá con los Gobiernos autonómicos a las 13:30
Fuentes de la Comunidad de Madrid a RTVE aseguran que el Ministerio de Sanidad ha citado a las Comunidades Autónomas a las 13:30 de este miércoles para trasladar "más detalles" sobre el hantavirus. Desde el Ejecutivo madrileño han trasladado su molestia por la "falta de información".
12:21 Localizador del crucero MV Hondius
Nuestros compañeros de DatosRTVE han elaborado este localizador del crucero MV Hondius. La embarcación llegará desde Cabo Verde al archipiélago español en tres o cuatro días.
12:14. La naviera del crucero prepara una cuarentena antes de viajar a Canarias
La naviera Oceanwide Expeditions, que opera el crucero varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus, ha informado de que está manteniendo conversaciones con las autoridades sobre los procedimientos de cuarentena y cribado de los pasajeros, así como la fecha de llegada de cara a un eventual atraque del barco en Canarias.
"En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias", ha indicado Oceanwide Expeditions en un comunicado. La operadora turística ha especificado que "mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros, y un calendario preciso".
12:00. Tres pacientes sospechosos de hantavirus, evacuados a Países Bajos
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha informado en su cuenta de X de que tres pacientes sospechosos de hantavirus han sido evacuados del crucero MV Hondius a Países Bajos. "Están en camino de recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y los Países Bajos", afirma su mensaje.
La OMS, ha añadido, ha iniciado el monitoreo y seguimiento de los pasajeros a bordo del crucero y de aquellos que ya han desembarcado, "en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales".