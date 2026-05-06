Miguel Ángel Rodríguez asegura que fue la pareja de Ayuso la que le envió la foto de los periodistas: "No fue la Policía"

Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles en los juzgados por la supuesta revelación de la identidad de dos periodistas. Rodríguez difundió en un chat la imagen de dos periodistas de El País que estaban realizando una información sobre el piso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras comparecer ante la jueza, el jefe de gabinete ha asegurado a las puertas de los juzgados que fue Alberto González Amador quien le facilitó la foto y "no la Policía", por lo que, según su versión de los hechos, no habría incurrido en un delito de revelación de secretos.

Sin embargo, según la querella interpuesta por el PSOE, Rodríguez tuvo que tener conocimiento de la presencia de los periodistas en las inmediaciones de la vivienda porque un agente de la Policía Nacional que realiza labores de escolta de la presidenta les identificó y de ahí que le acusen de un supuesto delito de revelación de secretos.

Rodríguez ha asegurado antes de declarar ante la magistrada que se enteró de la presencia de los dos informadores por un vecino "enfado porque habían molestado a su hijo", aunque posteriormente ha precisado que fue González Amador quien le pasó la foto. Fue éste, según ha insistido, el que le remitió la imagen de los informadores y no la Policía. El jefe de gabinete ha sostenido que pudo identificar a los periodistas porque los conocía y que posteriormente se enteró que un agente les había pedido la documentación mientras trabajaban en la calle, en las inmediaciones de la vivienda donde reside la dirigente del PP.

Rodríguez, que ha declarado en calidad de investigado, reenvió posteriormente la imagen a un chat que tiene con otros periodistas. Además de la foto apuntó el nombre y apellidos de los informadores, cuya identidad fue publicada posteriormente por varios medios de comunicación. Rodríguez aseguró en el chat que los dos informadores estaban "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido a niñas menores de edad, un acoso habitual en dictaduras".

"Nunca hubo revelación de secretos", ha defendido Rodríguez tras asegurar que todo responde a una estrategia del PSOE, el partido también está personado en la causa, para que parezca "que soy culpable de algo". "Siempre que hay alguien investigando los chanchullos de la señora Ayuso, ahí está Miguel Ángel Rodríguez haciendo el mal. Esperemos que diga la verdad y que responda toda las preguntas y que podamos saber por qué se dedica a filtrar datos personales de periodistas y amenazarlos", ha defendido por su parte la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera.

Este miércoles, además de Rodríguez, declararán tres periodistas de El País, los dos que fueron identificados y un tercero. Las declaraciones programadas para hoy son las primeras previstas en la causa, después de que la jueza titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid reabriese el procedimiento a instancias de la Audiencia de Madrid, que consideró "pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos".

Los dos periodistas estaban elaborando una información sobre unas supuestas obras ilegales en el piso de González Amador, según explicó El País, que remarcó que los dos informadores se habían limitado a preguntar a vecinos y comerciantes por si pudiesen tener conocimiento de algo.