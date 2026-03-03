La Audiencia de Madrid ordena investigar a Miguel Ángel Rodríguez por revelar datos de periodistas
- Corrige a la jueza que archivó sin investigar al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso
- Defiende que es "pertinente" averiguar cómo logró los datos Rodríguez
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por difundir datos de dos periodistas.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, la sección quinta de la Audiencia de Madrid ha aceptado un recurso de apelación del PSOE y El País, al que de adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, y ha acordado admitir a trámite la denuncia y la querella interpuestas contra Rodríguez, por un "posible delito de revelación de secretos" por identificar a periodistas.
Corrige así la decisión de la plaza 25 de la sección de instrucción del juzgado de instancia de Madrid que acordó el pasado 28 de marzo de 2025 inadmitir la denuncia y la querella interpuestas contra el jefe de Gabinete de Ayuso, y por tanto, archivarla.
"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y porqué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si éste efectivamente divulgó los mismos", sostiene la Audiencia Provincial de Madrid.
La denuncia inicial
La denuncia inicial se remonta al 19 de marzo de 2024, cuando los dos periodistas acudieron a las inmediaciones del domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid para investigar la posible existencia de una obra ilegal. Según consta en la resolución, un agente de la Policía de paisano les solicitó la identificación, que ambos facilitaron, junto a sus acreditaciones de prensa.
Luego esa misma noche, Rodríguez envió mensajes a un chat de WhatsApp con 18 contactos en los que identificaba a los periodistas y les atribuía conductas de acoso. "Dos periodistas de El País -daba sus nombres y apellidos- han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en una acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones", aseguraba Rodríguez.
Todo esto sucedió unos días después de conocerse que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de unos 350.000 euros.
La parte querellante aportó una entrevista publicada el 30 de marzo en El Mundo, donde el propio Rodríguez admitía haber difundido la identidad de los dos periodistas y alegaba que lo hizo "porque estaban acosando a menores, entregándoles su tarjeta de visita para que les llamaran. Eso no se hace. Eso no es periodismo. Ojo: la identidad la desvelé a 18 persona. Nada más".
Con estos datos, la Audiencia de Madrid sostiene que "se debe estimar que existen motivos para iniciar una investigación respecto a los hechos objeto de denuncia / querella para determinar la posible existencia de un delito de revelación de secretos".
Asimismo señala que los policías deberán "guardar riguroso secreto" sobre las informaciones que conozcan "por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones", por lo que insta también a "investigar si en la divulgación de los mismos existió infracción penal".