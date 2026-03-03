La Audiencia de Madrid ordena investigar a Miguel Ángel Rodríguez por revelar datos de periodistas

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por difundir datos de dos periodistas.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, la sección quinta de la Audiencia de Madrid ha aceptado un recurso de apelación del PSOE y El País, al que de adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal, y ha acordado admitir a trámite la denuncia y la querella interpuestas contra Rodríguez, por un "posible delito de revelación de secretos" por identificar a periodistas.

Corrige así la decisión de la plaza 25 de la sección de instrucción del juzgado de instancia de Madrid que acordó el pasado 28 de marzo de 2025 inadmitir la denuncia y la querella interpuestas contra el jefe de Gabinete de Ayuso, y por tanto, archivarla.

"Es pertinente averiguar cómo, cuándo y porqué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si éste efectivamente divulgó los mismos", sostiene la Audiencia Provincial de Madrid.