El tiempo en España el fin de semana del 6 de marzo: lluvias generalizadas, bajada de temperaturas y nieve

El tiempo dará un giro notable en España a partir de este viernes, con un descenso de las temperaturas, precipitaciones en amplias zonas del país y nieve en cotas relativamente bajas para la época.

La inestabilidad se mantendrá durante todo el fin de semana, aunque el día con lluvias más intensas será el viernes.

Viernes: fuerte descenso térmico y lluvias abundantes La jornada del viernes estará marcada por una caída de las temperaturas en buena parte del país. En el centro peninsular, ciudades como Madrid apenas alcanzarán los 13 grados, mientras que en el norte, como en Oviedo, los termómetros se quedarán en torno a los 10 grados. Mapa del tiempo de máximas este viernes seis de marzo RTVE.es Además del ambiente más frío, se espera un episodio de lluvias bastante extendido. Las precipitaciones serán especialmente abundantes en el noroeste peninsular, aunque también afectarán a zonas del norte y a puntos del sudeste. La nieve también hará acto de presencia. Mapa del tiempo de las precipitaciones este viernes seis de marzo RTVE.es La cota de nieve descenderá hasta unos 1.200 metros en la Cordillera Cantábrica, pudiendo bajar puntualmente incluso por debajo de esa altitud. En el centro peninsular y el sudeste se situará alrededor de los 1.500 metros, mientras que en el sistema Bético oriental se mantendrá en cotas similares y algo más baja en su vertiente occidental.

Sábado: continúa la inestabilidad Durante el sábado continuará el ambiente inestable. Se esperan nevadas importantes en zonas de montaña del sudeste, en el sur del Sistema Ibérico, en el oeste del Sistema Central y en la Cordillera Cantábrica. También habrá lluvias fuertes y con bastante acumulación en Tarragona, Castellón y en las Pitiusas, donde además no se descarta alguna tormenta en áreas cercanas.