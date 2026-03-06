Guardiola se enfrenta a la segunda votación para su investidura en Extremadura tras el "no" de Vox

Este viernes se celebra la segunda sesión del debate de investidura de María Guardiola, que busca revalidar la presidencia de Extremadura tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Sin embargo, tras el "no" de Vox, avanzado por el propio Partido Popular en un comunicado, la candidata del PP y presidenta en funciones podría fracasar también en este segundo intento, en el que le bastaría el voto favorable de la mayoría simple de la Asamblea (más síes que noes).

En la primera votación, celebrada el miércoles, Guardiola obtuvo 29 votos a favor (los de su partido) frente a los 36 en contra de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

El PP ha desvelado que Vox no apoyará la investidura 48 horas después de esta primera votación, la incógnita de si Guardiola obtendría el apoyo o la abstención de Vox perdía fuerza en la tarde del jueves tras un comunicado en que fuentes del PP desvelaron que los de Abascal ya les ha comunicado que no apoyarán la investidura de su candidata. Una "comunicación" de Vox tuvo lugar a primera hora del día y, además, "no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", según las mismas fuentes. El PP avanza que Vox votará en contra de la investidura de Guardiola en Extremadura La horquilla de la mayoría simple para ser investida se mueve entre el apoyo de Vox, que quedaría descartado a tenor de lo difundido por el PP, y la abstención, pero su líder en Extremadura, Óscar Fernández Calle, viene reiterando desde hace semanas que su partido únicamente votará a favor o en contra. Desde el Partido Popular esperaban este jueves por la noche que los de Abascal "recapaciten en las próximas horas", y de no ser así "en los próximos dos meses", para evitar una repetición electoral en Extremadura. De ratificar Vox su rechazo a la investidura de Guardiola en el pleno de este viernes, la presidenta en funciones sumaría el segundo "no" de la formación de Santiago Abascal cuando, a tenor lo expresado por la propia candidata del PP hace menos de dos días, el acuerdo estaba "más cerca que nunca".