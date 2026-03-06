Guardiola se enfrenta a la segunda votación para su investidura en Extremadura tras el "no" de Vox
- Guardiola necesita obtener mayoría simple (más síes que noes) para alcanzar la presidencia este viernes
- Siga en directo la segunda votación para la investidura de la popular María Guardiola
Este viernes se celebra la segunda sesión del debate de investidura de María Guardiola, que busca revalidar la presidencia de Extremadura tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre. Sin embargo, tras el "no" de Vox, avanzado por el propio Partido Popular en un comunicado, la candidata del PP y presidenta en funciones podría fracasar también en este segundo intento, en el que le bastaría el voto favorable de la mayoría simple de la Asamblea (más síes que noes).
En la primera votación, celebrada el miércoles, Guardiola obtuvo 29 votos a favor (los de su partido) frente a los 36 en contra de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.
El PP ha desvelado que Vox no apoyará la investidura
48 horas después de esta primera votación, la incógnita de si Guardiola obtendría el apoyo o la abstención de Vox perdía fuerza en la tarde del jueves tras un comunicado en que fuentes del PP desvelaron que los de Abascal ya les ha comunicado que no apoyarán la investidura de su candidata. Una "comunicación" de Vox tuvo lugar a primera hora del día y, además, "no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", según las mismas fuentes.
La horquilla de la mayoría simple para ser investida se mueve entre el apoyo de Vox, que quedaría descartado a tenor de lo difundido por el PP, y la abstención, pero su líder en Extremadura, Óscar Fernández Calle, viene reiterando desde hace semanas que su partido únicamente votará a favor o en contra.
Desde el Partido Popular esperaban este jueves por la noche que los de Abascal "recapaciten en las próximas horas", y de no ser así "en los próximos dos meses", para evitar una repetición electoral en Extremadura.
De ratificar Vox su rechazo a la investidura de Guardiola en el pleno de este viernes, la presidenta en funciones sumaría el segundo "no" de la formación de Santiago Abascal cuando, a tenor lo expresado por la propia candidata del PP hace menos de dos días, el acuerdo estaba "más cerca que nunca".
Guardiola dijo que muchas de las propuestas de Vox "ya están acordadas"
De hecho, Guardiola ya adelantó que "muchas" de las propuestas elevadas por Vox ya están acordadas" y aseguró que no veía impedimentos para el acuerdo, salvo que no habría "cheques en blanco" y que cualquier acuerdo de Gobierno debería contemplar el proyecto de presupuestos de esta comunidad para 2026.
Vox ha incidido esta semana que para apoyar a Guardiola debía existir previamente un acuerdo de Gobierno y garantías de cumplimiento del mismo.
La defensa de la continuidad de la central de Almaraz, la protección del sector primario frente a "las imposiciones" del Pacto Verde Europeo y "una profunda" rebaja fiscal son algunas de las exigencias de Vox.
También medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, la prioridad para los españoles en ayudas sociales y vivienda, y la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a "la promoción de la inmigración ilegal", entre otras cuestiones.