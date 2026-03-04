En directo: Vox anuncia que aún "no hay acuerdo" para apoyar a Guardiola: "Vamos a exigir garantías de cumplimiento"

Vox se mantiene en el 'no' a la investidura de María Guardiola, todavía no han llegado a un acuerdo con el PP pero siguen "dispuestos" a "echar las horas que haya que echar" para lograrlo, según ha asegurado su portavoz Óscar Fernández en el turno de intervención de los grupos parlamentarios del debate de investidura. La candidata del PP afronta este miércoles la primera votación, en la que necesitará mayoría absoluta después de que la pasada tarde admitiera que todavía no cuenta con el apoyo de la formación de Santiago Abascal.

"Vamos a exigir las garantías de cumplimiento que entonces no tuvimos, una vez sí, pero ya le digo yo que dos no va a pasar", ha advertido el portavoz de Vox en su intervención, antes de comenzar a desmenuzar todas las exigencias de su formación al PP, entre ellas una "oposición frontal al acuerdo de Mercosur, a quienes lo impulsan" y la "oposición por todos los medios legales, jurídicos y políticos cualquier reparto de inmigrantes ilegales sean mayores o menores en Extremadura".

Antes ha intervenido la portavoz socialista Piedad Álvarez, que ha advertido a Guardiola que las elecciones del 21 de diciembre "no han servido para nada" y que el grupo parlamentario socialista no será "la muleta" del PP sino "la alternativa a los gobiernos fracasados de la derecha y la ultraderecha. "La abstención ni nos la han pedido ni se lo hubiéramos otorgado", ha agregado la portavoz del PSOE que ha comenzado la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios.

Las elecciones "no han servido para desbloquear la región", ha dicho Álvarez, que cree que ese era el "objetivo" que el PP "no de Extremadura sino de Madrid", pero como Extremadura "no era importante", han agotado "todos los posibles plazos hasta llegar a hoy a este debate de cuyo resultado todavía no tenemos conocimiento eso sí desde hace cuatro meses se ha hurtado debate y participación en esta cámara".

La sesión parlamentaria arrancó este martes con el discurso de investidura de Guardiola, que se prolongó durante una hora aproximadamente, y en el que la candidata pidió a la formación de Santiago Abascal armonizar las "discrepancias" para convertirlas en "voz común".

Los grupos parlamentarios dispondrán este miércoles de una primera intervención de 30 minutos, a los que Guardiola podrá responder de forma conjunta o separada, sin límite de tiempo, tras lo que se abrirá un nuevo turno de los partidos de 10 minutos, y una dúplica de la candidata.

Tras el debate entre la candidata y los grupos parlamentarios, tendrá lugar la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, en la que María Guardiola necesitará la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura, es decir, 33 votos, para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.